Жителям Бурятии не до башни

Общественники не смогли собрать средства на реставрацию самых старых водонапорных башен Бурятии, построенных в начале прошлого века при строительстве Транссиба. Инвесторам показалось неинтересным вкладывать средства непонятно во что, и сегодня одна из реставрируемых башен находится в плачевном состоянии, пострадав от пожара.Напомним, две водонапорные башни расположены немного западнее Танхойского вокзала. Одна из них возведена еще в 1903 году, в момент первого этапа строительства Кругобайкальской железной дороги. Спустя 11 лет, когда вблизи станции укладывался второй путь, рядом построили еще одно водоемное здание.Как сообщила железнодорожная газета «Гудок», у магистрального полотна вблизи Байкала каменные соседи незыблемо простояли больше века, но в 2017 году первая из башен серьезно пострадала во время пожара. От второго этажа здания, которое было деревянным, практически ничего не осталось.– Водонапорные башни – одни из старейших и красивейших сооружений Танхоя, – говорят жители поселка, – можно даже сказать, что это наш символ. Хорошо помним, что все жители были очень расстроены, когда узнали о пожаре. Поэтому волонтеры решили внести свой вклад в восстановление башни.Еще в 2020 году инициативу одобрили на уровне Школы экологического предпринимательства (ШЭПР) - общественной организации, работающей по грантам алюминиевой корпорации En+ Олега Дерипаски.Волонтеры даже организовали свой бренд «Мне до башни». Необычный слоган появился в момент работы над проектом, когда авторы инициативы решили устроить опрос жителей Танхоя относительно их видения данной ситуации.И почти все сельчане отметили, что судьба каменных сооружений их действительно волнует. За исключением одного жителя, который признался, что «ему не до башни». И активисты уже в названии проекта решили обозначить, что дело до башни им есть.Свой проект на ШЭПР защитили с большим успехом, став победителями в номинации «Народный инвестор».«Мы стараемся мыслить на перспективу и хотим привлечь внимание ко всем башням Транссиба, – отмечал инициатор модернизации башен Никита Самсонов. – Каждая из них может стать музеем, культурным комплексом или просто местом притяжения для туристов. Каменные символы не должны оставаться просто памятниками истории. Но сейчас наша цель в том, чтобы восстановить башню на нашей станции».Волонтеры планировали запустить краудфандинговую программу по сбору средств на реконструкцию башни.Однако прошло почти пять лет, и сегодня башня по-прежнему находится в плачевном состоянии - средства собрать не удалось. Вопреки придуманному «от фонаря» бренду, жителям оказалось действительно не до башни.- Почему мы должны платить за реконструкцию железнодорожного, по сути, сооружения, у РЖД разве нет денег, чтобы произвести ремонт башен, которые видят все проезжающие по Транссибу пассажиры, - возмущается житель поселка Олег. - Мы и так за все платим, пусть железная дорога реставрирует то, что сама же построила в прошлом веке.Добавим, что сооружения находится в непосредственной близости от железнодорожных путей с особым режимом хозяйствования. Поэтому открыть в башнях заведения, которые бы приносили прибыль и содержали помещения, весьма проблематично. А вот для РЖД организовать реконструкцию легко, средства на это у компании есть. Напомним, что, как мы уже сообщали, только за полгода 2024 года РЖД повысила стоимость проезда в плацкартных вагонах на 25%.Фото: «Номер один»