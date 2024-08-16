Общество 16.08.2024 в 11:56

Жителям Бурятии не до башни

В Танхое разрушается старинная железнодорожная конструкция
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Текст: Дмитрий Родионов
Жителям Бурятии не до башни
Общественники не смогли собрать средства на реставрацию самых старых водонапорных башен Бурятии, построенных в начале прошлого века при строительстве Транссиба. Инвесторам показалось неинтересным вкладывать средства непонятно во что, и сегодня одна из реставрируемых башен находится в плачевном состоянии, пострадав от пожара.

Напомним, две водонапорные башни расположены немного западнее Танхойского вокзала. Одна из них возведена еще в 1903 году, в момент первого этапа строительства Кругобайкальской железной дороги. Спустя 11 лет, когда вблизи станции укладывался второй путь, рядом построили еще одно водоемное здание.

Как сообщила железнодорожная газета «Гудок», у магистрального полотна вблизи Байкала каменные соседи незыблемо простояли больше века, но в 2017 году первая из башен серьезно пострадала во время пожара. От второго этажа здания, которое было деревянным, практически ничего не осталось.

– Водонапорные башни – одни из старейших и красивейших сооружений Танхоя, – говорят жители поселка, – можно даже сказать, что это наш символ. Хорошо помним, что все жители были очень расстроены, когда узнали о пожаре. Поэтому волонтеры решили внести свой вклад в восстановление башни.

Еще в 2020 году инициативу одобрили на уровне Школы экологического предпринимательства (ШЭПР) - общественной организации, работающей по грантам алюминиевой корпорации En+ Олега Дерипаски.

Волонтеры даже организовали свой бренд «Мне до башни». Необычный слоган появился в момент работы над проектом, когда авторы инициативы решили устроить опрос жителей Танхоя относительно их видения данной ситуации.

И почти все сельчане отметили, что судьба каменных сооружений их действительно волнует. За исключением одного жителя, который признался, что «ему не до башни». И активисты уже в названии проекта решили обозначить, что дело до башни им есть.

Свой проект на ШЭПР защитили с большим успехом, став победителями в номинации «Народный инвестор».

«Мы стараемся мыслить на перспективу и хотим привлечь внимание ко всем башням Транссиба, – отмечал инициатор модернизации башен Никита Самсонов. – Каждая из них может стать музеем, культурным комплексом или просто местом притяжения для туристов. Каменные символы не должны оставаться просто памятниками истории. Но сейчас наша цель в том, чтобы восстановить башню на нашей станции».

Волонтеры планировали запустить краудфандинговую программу по сбору средств на реконструкцию башни.

Однако прошло почти пять лет, и сегодня башня по-прежнему находится в плачевном состоянии - средства собрать не удалось. Вопреки придуманному «от фонаря» бренду, жителям оказалось действительно не до башни.

- Почему мы должны платить за реконструкцию железнодорожного, по сути, сооружения, у РЖД разве нет денег, чтобы произвести ремонт башен, которые видят все проезжающие по Транссибу пассажиры, - возмущается житель поселка Олег. - Мы и так за все платим, пусть железная дорога реставрирует то, что сама же построила в прошлом веке.

Добавим, что сооружения находится в непосредственной близости от железнодорожных путей с особым режимом хозяйствования. Поэтому открыть в башнях заведения, которые бы приносили прибыль и содержали помещения, весьма проблематично. А вот для РЖД организовать реконструкцию легко, средства на это у компании есть. Напомним, что, как мы уже сообщали, только за полгода 2024 года РЖД повысила стоимость проезда в плацкартных вагонах на 25%.

Фото: «Номер один»
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