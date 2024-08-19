Общество 19.08.2024 в 13:34

Школьников Улан-Удэ заставят стрелять по мишеням на полигонах

Школы уже заключили договоры о сотрудничестве с армейскими частями
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Текст: Петр Санжиев
Школьников Улан-Удэ заставят стрелять по мишеням на полигонах

С 1 сентября в учебной программе школ произойдут заметные изменения. Одно из новшеств – вместо «Технологий» вводится предмет «Труд». В начальной школе не будет особых изменений, но с 5 класса появятся такие модули, как столярное мастерство, навык делать чертежи, больше часов будет для кройки и шитья, увеличат внимание к обучению приготовлению пищи и т. д.

Вводятся также такие модули, как компьютерная графика, робототехника, 3D-моделирование и даже правила работы с технической документацией. В новых школах и школах, прошедших капитальный ремонт, условия для преподавания данных направлений более выигрышные. Там есть новые кабинеты технологий, современное оборудование и даже станки. Но и другие школы столицы Бурятии тоже нормально подготовлены.

Для учителей, которые начнут преподавать это, проводилась переподготовка. Также в рамках договоров сетевого обучения к школьникам придут педагоги из учреждений дополнительного образования, которые обладают нужными навыками. Юридически, эти специалисты будут числиться в учреждении допобразования.

На фоне специальной военной операции, наращивается внимание к милитари-подготовке школьников. Вместо предмета «ОБЖ» вводятся «Основы безопасности и защиты Родины». К прежнему содержанию по обучению правилам безопасности в бытовых и чрезвычайных ситуациях, оказанию первой помощи, использованию средств защиты, добавят блок начальной военной подготовки. В его рамках улан-удэнских школьников будут учить как действовать во время военной угрозы, им расскажут о положениях воинских Уставов, о свойствах стрелкового оружия.

- Для учеников 10-11-х классов планируют ввести практические занятия по медицинской, тактической, технической, огневой подготовке. Летом они будут выезжать на практические занятия, - поясняет Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию мэрии г. Улан-Удэ.

Школы уже обеспечены всевозможными плакатами, пособиями, соответствующими кабинетами для преподавания этой околоармейской темы.

- Сейчас идет работа, в том числе, по переподготовке военнослужащих, которые возвращаются (к гражданской жизни - прим.). Рекомендовано проводить их переподготовку для работы именно учителями по такому направлению, - рассказывает Татьяна Митрофанова.

В этом, к слову, мы видим возрождение советской традиции, когда военные, ушедшие в отставку, преподавали «военку» в советских школах, рассказывая о поражающих факторах ядерного взрыва, уча разбирать автомат и пользоваться противогазом.

По словам чиновницы, в связи с большими задачами по повышению рождаемости, улучшению демографической ситуации, укреплению статуса семьи, в рамках цикла «Разговор о важном», проводящегося в школах, со школьниками станут более широко говорить о вопросах семьи.

- Будут обсуждаться темы не только семейных ценностей, но и самореализации членов семьи, психологического здоровья, - также отмечает Татьяна Митрофанова.

Фото: Номер один

 

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