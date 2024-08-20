Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил состояние школы № 38, которая находится на Верхней Березовке. Здание 1954 года постройки было признано аварийным в 2020 году, закрыто из-за износа в 2022 году.













Недавно город получил финансирование на его капитальный ремонт. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил начать реконструкцию в ближайшее время.

- Кроме непосредственно реконструкции самой школы, будет приобретена полностью новая мебель, новое оборудование в пищеблок. Мы также проработали новый источник финансирования для пожарно-охранной сигнализации, освещения по периметру всей школы, рамки для входа в здание и многое другое. Я хочу сказать, что и дети, и родители, и учителя, и мы сами приятно не узнаем эту школу после ремонта, - сказал мэр Игорь Шутенков.

Когда здание школы закрыли, дети временно перешли в школу № 64. Параллельно шла разработка проектно-сметной документации, и сегодня субсидия на ремонт выделена Министерством образования и науки РБ. Прошел конкурс на определение подрядчика, который проведет комплексный капитальный ремонт здания.

Также на территории школы планируют построить и новый модульный спортивный зал, потому что до признания здания аварийным дети занимались физкультурой в коридоре.

- Здесь модульный спортзал просто необходим, и мы добьемся, чтобы у этой школы он обязательно был, - отметил Игорь Шутенков.

В ходе ремонта частично заменят стены, полы, потолки, крышу, а также полностью обновят системы отопления, водоснабжения, вентиляции. Реконструкцию школы планируют завершить до начала третьей четверти учебного года.

- Мы очень рады, что сделают ремонт, потому что у нас младший ребенок пойдет сюда. Мы живем рядом, - поделилась Татьяна Епарина, родительница ученика школы № 38.

Фото: администрация Улан-Удэ