Стоимость «Байкала» выросла в несколько раз

Стоимость самолета «Байкал» производства АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), который должен прийти на смену советскому Ан-2 («кукурузник), выросла до 455 млн рублей. Об этом сообщает «РБК».Осенью прошлого года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал ценовую политику завода, который тогда установил цену «Байкала» до 178 млн рублей. Ранее планировалось, что самолет будет стоить 120 млн рублей.И вот теперь еще одна неприятная новость: цена выросла до 455 млн рублей.Таким образом, цена самолета оказалась в 3,5 раза больше базовой цены, установленной Минпромторгом РФ в октябре 2019 года (по условиям конкурса стоимость «Байкала» не должна была превышать 120 млн рублей). Но это еще не предел. По оценке ГТЛК, к 2032 году стоимость «Байкала» вообще вырастет до 587 млн рублей.Именно поэтому компания предлагает эксплуатантам передавать самолеты в лизинг на десять лет. Ставка лизинга для одного «Байкала» в 2025 году составит 5,4 млн рублей в месяц. Лизингодатель попросил авиакомпании проинформировать, кто из них готов заказывать самолет с такими финансовыми параметрами, а также «в случае незаинтересованности в связи с высоким размером лизингового платежа» сообщить, какая ставка была бы для них экономически эффективной. Аналитики удивляются, что обычный пассажирский «кукурузник» будет стоить дороже новых модификаций Cessna, более комфортабельных и вместительных западных самолетов.Бывший улан-удэнский летчик Владимир Мельников, комментируя рост цены на «кукурузник», отметил, что стало большой ошибкой передавать разработку и производство самолета «Байкал» на сторону, тогда как это можно было сделать на базе Улан-Удэнского авиационного завода.- По такой цене в полмиллиарда рублей за самолет частные авиакомпании, разумеется, его купить не смогут, кроме того, не смогут потянуть лизинговые платежи, - говорит он.ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза на дальность 1,5 – 3 тыс. км, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Планировалось, что «Байкалы» заменят в нише легких многоцелевых самолетов устаревшие Ан-2.По оценке ГосНИИ гражданской авиации, к 2025 году в России потребуется до 490 самолетов на 9 – 19 мест, а до 2030 года – более 600 штук.Между тем сроки уже подошли, а летающего самолета до сих пор нет. Скорее всего, если так пойдет дальше, то авиакомпаниям придется закупать китайские аналоги Ан-2, оснащенные западными моторами. Летать то надо. Но если нам еще их продадут.Фото: «Номер один»