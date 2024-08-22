Общество 22.08.2024 в 14:15
Стоимость «Байкала» выросла в несколько раз
Новый «кукурузник» по такой цене авиакомпании, скорее всего, не потянут
Текст: Дмитрий Родионов
Стоимость самолета «Байкал» производства АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), который должен прийти на смену советскому Ан-2 («кукурузник), выросла до 455 млн рублей. Об этом сообщает «РБК».
Осенью прошлого года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал ценовую политику завода, который тогда установил цену «Байкала» до 178 млн рублей. Ранее планировалось, что самолет будет стоить 120 млн рублей.
И вот теперь еще одна неприятная новость: цена выросла до 455 млн рублей.
Таким образом, цена самолета оказалась в 3,5 раза больше базовой цены, установленной Минпромторгом РФ в октябре 2019 года (по условиям конкурса стоимость «Байкала» не должна была превышать 120 млн рублей). Но это еще не предел. По оценке ГТЛК, к 2032 году стоимость «Байкала» вообще вырастет до 587 млн рублей.
Именно поэтому компания предлагает эксплуатантам передавать самолеты в лизинг на десять лет. Ставка лизинга для одного «Байкала» в 2025 году составит 5,4 млн рублей в месяц. Лизингодатель попросил авиакомпании проинформировать, кто из них готов заказывать самолет с такими финансовыми параметрами, а также «в случае незаинтересованности в связи с высоким размером лизингового платежа» сообщить, какая ставка была бы для них экономически эффективной. Аналитики удивляются, что обычный пассажирский «кукурузник» будет стоить дороже новых модификаций Cessna, более комфортабельных и вместительных западных самолетов.
Бывший улан-удэнский летчик Владимир Мельников, комментируя рост цены на «кукурузник», отметил, что стало большой ошибкой передавать разработку и производство самолета «Байкал» на сторону, тогда как это можно было сделать на базе Улан-Удэнского авиационного завода.
- По такой цене в полмиллиарда рублей за самолет частные авиакомпании, разумеется, его купить не смогут, кроме того, не смогут потянуть лизинговые платежи, - говорит он.
ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза на дальность 1,5 – 3 тыс. км, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Планировалось, что «Байкалы» заменят в нише легких многоцелевых самолетов устаревшие Ан-2.
По оценке ГосНИИ гражданской авиации, к 2025 году в России потребуется до 490 самолетов на 9 – 19 мест, а до 2030 года – более 600 штук.
Между тем сроки уже подошли, а летающего самолета до сих пор нет. Скорее всего, если так пойдет дальше, то авиакомпаниям придется закупать китайские аналоги Ан-2, оснащенные западными моторами. Летать то надо. Но если нам еще их продадут.
Фото: «Номер один»
Осенью прошлого года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал ценовую политику завода, который тогда установил цену «Байкала» до 178 млн рублей. Ранее планировалось, что самолет будет стоить 120 млн рублей.
И вот теперь еще одна неприятная новость: цена выросла до 455 млн рублей.
Таким образом, цена самолета оказалась в 3,5 раза больше базовой цены, установленной Минпромторгом РФ в октябре 2019 года (по условиям конкурса стоимость «Байкала» не должна была превышать 120 млн рублей). Но это еще не предел. По оценке ГТЛК, к 2032 году стоимость «Байкала» вообще вырастет до 587 млн рублей.
Именно поэтому компания предлагает эксплуатантам передавать самолеты в лизинг на десять лет. Ставка лизинга для одного «Байкала» в 2025 году составит 5,4 млн рублей в месяц. Лизингодатель попросил авиакомпании проинформировать, кто из них готов заказывать самолет с такими финансовыми параметрами, а также «в случае незаинтересованности в связи с высоким размером лизингового платежа» сообщить, какая ставка была бы для них экономически эффективной. Аналитики удивляются, что обычный пассажирский «кукурузник» будет стоить дороже новых модификаций Cessna, более комфортабельных и вместительных западных самолетов.
Бывший улан-удэнский летчик Владимир Мельников, комментируя рост цены на «кукурузник», отметил, что стало большой ошибкой передавать разработку и производство самолета «Байкал» на сторону, тогда как это можно было сделать на базе Улан-Удэнского авиационного завода.
- По такой цене в полмиллиарда рублей за самолет частные авиакомпании, разумеется, его купить не смогут, кроме того, не смогут потянуть лизинговые платежи, - говорит он.
ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза на дальность 1,5 – 3 тыс. км, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Планировалось, что «Байкалы» заменят в нише легких многоцелевых самолетов устаревшие Ан-2.
По оценке ГосНИИ гражданской авиации, к 2025 году в России потребуется до 490 самолетов на 9 – 19 мест, а до 2030 года – более 600 штук.
Между тем сроки уже подошли, а летающего самолета до сих пор нет. Скорее всего, если так пойдет дальше, то авиакомпаниям придется закупать китайские аналоги Ан-2, оснащенные западными моторами. Летать то надо. Но если нам еще их продадут.
Фото: «Номер один»
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