Девушка из Тарбагатая стала лучшим следователем России

- Да, зачастую свое личное приходится отодвигать на второй план. Возможно, поэтому мне и удалось достичь определенных высот - получить почетное звание «Лучший следователь». Его мне присвоили по итогам всероссийского конкурса. Комиссия оценивала всех конкурсантов по количеству уголовных дел, направленных в суд за минувшую половину года. Мои показатели оказались значительно выше, чем у других, - делится достижением Роза.





Ситуацию спас участковый, который не побоялся дать им отпор. Он произвел несколько выстрелов и обезвредил толпу нападавших. Позже его наградили, а пятерых злоумышленников заключили под стражу. Лесорубы понесли наказание.





- Безопасность сотрудников превыше всего, но ситуации случаются разные, сами понимаете. У нас нет «женщин», у нас есть «сотрудники». Отношение ко всем одинаковое, без поблажек. Здесь пол не имеет значения. В конечном итоге все равно ничего не поделаешь, работа у нас такая. Вызов поступил - надо на него реагировать, - сказала старший следователь.

- Сотрудники Госавтоинспекции постоянно засекают у нас в районе наркозависимых. Только и успевай, что подавать сигнал об остановке машинам, перевозящим вещества растительного происхождения. Буквально недавно им попался автомобиль со спрятанными шприцами. Они все были довольно большого объема, возможно, «кубов» по десять. Из них каждый под завязку был наполнен гашишным маслом. Оказалось, что мужчина заранее его заготовил, чтобы незаметно перевезти в город для дальнейшего употребления, - рассказывает Роза Зандраева.





- Нелепость планетарного масштаба. Газонокосилка - да, еще можно понять. Но вот зачем двум здоровым лбам понадобился трехколесный велосипед, до сих пор остается загадкой. Они и сами не смогли нам ответить на этот вопрос, - недоумевает старший следователь.







Следственный департамент МВД России подвел итоги всероссийского конкурса среди сотрудников следственных органов в системе МВД России. В пятерке лидеров оказались следователи из Московской, Ростовской, Тюменской областей, Краснодарского края и Бурятии. Опираясь на показатели работы преуспевающих детективов, почетное звание присвоили старшему следователю отдела полиции по Тарбагатайскому району. Специально для «Номер один» следователь рассказала, что толкает людей на криминал.Роза Зандраева служит в органах внутренних дел с 2020 года. На ее хрупких плечах лежит ответственность за расследование обширной категории уголовных дел - это различные вариации тяжких и особо тяжких деяний, преступления по предварительному сговору, инциденты с участием несовершеннолетних, случаи нанесения вреда экологии.- Незаконный оборот наркотиков, разбойные нападения, грабежи, кражи, побои - перечислять можно до бесконечности. Мы с коллегами расследуем абсолютно все и практически без перерывов, - говорит старший следователь.Настоящий успех достается тяжелым трудом. Особенно в подобных профессиях. Если разделить жизнь следователя на равные доли, то примерно 80% всего времени он проводит на работе.Старший лейтенант юстиции направила аж 52 дела, благодаря чему Бурятия и оказалась на первом месте по результатам работы сотрудников следственных подразделений МВД России. Остальные ступени успеха разделили: Ростовская область - 41 дело, Московская область - 37 дел, Тюменская область и Краснодарский край – по 36 уголовных дел, направленных в суд.- До прихода в полицию я работала юрисконсультом, представляла интересы по гражданским делам. Деятельность, как говорится, непыльная. Местами скучная и даже рутинная, - рассказывает Роза Зандраева. - В определенный момент я решила сменить направление и очень этому рада. Сейчас работа доставляет мне удовольствие, дарит массу впечатлений, ярких эмоций. Даже несмотря на то, что она бывает по-настоящему опасной.Говоря об опасностях, Роза вспомнила случай нападения на ее коллег. Это произошло возле поселка Николаевского в день, когда стражи правопорядка получили сигнал о подозрительной заготовке лесных насаждений. На место преступления отправилась оперативно-следственная группа из трех человек. Сотрудники уже намеревались пресечь незаконную рубку, как вдруг к ним начала приближаться толпа людей в черных масках.- Это оказались те самые злоумышленники, «черные лесорубы», - говорит Роза.Мужчины вели себя агрессивно, пытались помешать работе полиции. Вооружившись камнями и палками, лесорубы разбили стекло служебной машины сотрудников, открыли огонь из травматического пистолета и даже попытались завладеть их табельным оружием.Следователь припоминает другое «лесное» преступление. Оно отличается от обыденных случаев с участием «мелких дровосеков».- В прошлом году мне удалось поработать над весьма интересным делом. Мы с коллегами расследовали преступление по части незаконной вырубки леса с рекордным нанесением ущерба - 2 млн рублей, - вспоминает старший лейтенант юстиции.Для Тарбагатайского района такая сумма действительно колоссальная. Зачастую на стол сотрудников попадают дела о незаконной рубке с ущербом от 50 до 200 тыс. рублей, не более. Поэтому «находка» на несколько миллионов не на шутку поразила отдел.- Здесь злоумышленника задержали с поличным. Несмотря на буквально окружающие его доказательства, мужчина всячески отрицал вину, говоря что-то в духе: «Это не я. Вот это все - не мое», показывая рукой на поваленный лес, кучу техники для распиловки, заготовленную древесину и т. п. - говорит сотрудник полиции.Театр одного актера в тот вечер наблюдали все: на место преступления приехала не только полиция, но и сотрудники одного из лесхозов.- Правонарушитель сбывал древесину как только мог: с помощью перекупов, где-то напрямую отдавал покупателям, увозил в город. В конечном итоге он понес наказание, даже несмотря на то, что у него была положительная характеристика и отсутствие судимости. Его признали виновным, посадили приблизительно на шесть лет, а попавшую под арест технику распродали для возмещения причиненного им ущерба, - констатировала Роза.По рассказам старшего следователя, Тарбагатайский район в последнее время приобрел и другую грань. Он стал буквально магнитом для растаманов, которые то и дело норовят пробраться на процветающий массив полей каннабиса.Аналогичных случаев по району немало. Кто-то переносит рюкзаки, набитые марихуаной, кто-то пакеты с растениями, а порой и холщовые мешки с коноплей. Лишь бы сил хватило унести. Интересно, что очень многие из наркоманов - приезжие. Тарбагатайский район они посещают лишь с одной целью.- К нам регулярно приезжают любители конопли даже из других регионов. Сомнительное первенство принадлежит Забайкальскому краю. За ним уже идут Заиграево, Кабанск, Чита и так далее. Всегда было интересно, почему именно к нам ломятся. Неужели у них там своей недостаточно? На допросах признаются, что «наша» особенно сильно действует, вот и ездят. Поэтому посты стоят регулярно, дежурят на трассах у нас день и ночь, все поля контролируются с особым усердием, - подчеркнула старший следователь.Стоит отметить, что перевоз гашишного масла в шприцах инкриминируется как партия в крупном размере. Однако мужчине, которого задержали гаишники в Тарбагатайском районе, повезло - срок дали условный. А вот другой организованной группе пришлось расплатиться по полной.«Парни намеревались продать партию синтетических наркотиков через специализированный магазин в интернете. Для этого они несколько раз приобрели товар и поделили его на мини-порции, которые раскидали по тайникам. Оставшуюся часть хранили дома у одного из них», - сообщала прокуратура.Но наживиться молодым людям не удалось. Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность, изъяли остатки наркотиков, а Тарбагатайский районный суд приговорил парней к 10 и 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Далеко не все преступники отличаются умом и сообразительностью. Порой на территории нашей республики происходят криминальные казусы, которые вызывают ироничный смех у полиции. Особенно если вид награбленного никак не соответствует облику его похитителей.- Дело было в пригороде, два товарища - рослые парни 18 - 19 лет. Ребята сидели дома, кажется, даже не пили в тот день. Один из них заприметил на соседнем участке газонокосилку. До конца непонятно, зачем ему дался данный предмет, но молодой человек подговорил своего друга, и ночью они вместе полезли за ней. Помимо этой бандуры, они прихватили трехколесный велосипед, - вспоминает сотрудница полиции Роза Зандраева.Комичность ситуации заключалась в том, что следы ботинок парней ровной линией тянулись от забора до примятого под весом газонокосилки участка земли. Следователи прошагали вдоль вытоптанной за ночь тропинки, рассмотрели явные признаки того, как молодые люди копошились вдоль соседской ограды в попытках перебросить награбленное, а после с трофеями проследовали, судя по отпечаткам обуви, к дому. Там полицию уже ждали два злоумышленника, аккуратно стоящий агрегат для скашивания травы и детский велосипед.За несколько лет работы на службе Роза сделала вывод, что во многих криминальных вопросах людьми движут две вещи: жажда наживы и глупость.- Практически все попадающие к нам дела - это умышленные преступления. Зачастую жулики полагают, что их не найдут. Но так не бывает. Мы их ловили, ловим и будем ловить, - подытоживает наша собеседница.Фото: МВД по Республике Бурятия