Общество 23.08.2024 в 15:27

Пассажиры ВСЖД охотно сдают пустую тару в фандоматы на вокзалах

С начала года собрано более 28 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Пассажиры ВСЖД охотно сдают пустую тару в фандоматы на вокзалах
С января по июль текущего года через фандоматы, установленные на  вокзалах Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Ангарск и Усолье-Сибирское, на Восточно-Сибирской железной дороге собрано 28,2 тысяч единиц использованной тары – пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

За каждую сданную емкость пассажирам начисляются бонусы, а накопленные баллы можно будет обменять на скидку или пополнить баланс карт лояльности партнеров проекта. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Первые фандоматы были установлены на вокзалах Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ в апреле 2023 года. Начиная с этого периода, всеми терминалами собрано почти 49 тысяч упаковок.

Добавим, что в ОАО «РЖД» реализуются экологические программы, в частности, на инфраструктурных объектах и в ряде пассажирских поездов действует проект раздельного сбора мусора. Благодаря специальным контейнерам, установленным на вокзалах ВСЖД, за семь месяцев 2024 на вторичную переработку было передано почти три тонны пластика, бумаги и других отходов.

Фото: ВСЖД
Теги
ВСЖД

Все новости

Байкал страдает от пластика
23.08.2024 в 16:20
В Бурятии задержали негостеприимных жителей Гусиноозерска
23.08.2024 в 16:04
От семечки до сосновой рощи. Как восстанавливают леса в Бурятии
23.08.2024 в 15:28
Пассажиры ВСЖД охотно сдают пустую тару в фандоматы на вокзалах
23.08.2024 в 15:27
В Улан-Удэ временно изменится схема маршрута №57
23.08.2024 в 15:11
Участник парада Победы из Бурятии погиб на СВО
23.08.2024 в 14:48
«Пускай поскорей ее заберут в детский дом»
23.08.2024 в 14:10
В Бурятии косарь стащил у строителей 160-литровую бочку масла
23.08.2024 в 14:01
Сельчанка из Бурятии потеряла более 5 млн рублей на «инвестировании»
23.08.2024 в 13:43
Жителя Бурятии посадили на три года за случайный поджог леса
23.08.2024 в 13:33
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
Байкал страдает от пластика
Туристы и жители Бурятии продолжает загрязнять великое озеро
23.08.2024 в 16:20
От семечки до сосновой рощи. Как восстанавливают леса в Бурятии
Для этого используют сеянцы сосны
23.08.2024 в 15:28
В Улан-Удэ временно изменится схема маршрута №57
Это связано с капремонтом трамвайных путей
23.08.2024 в 15:11
Участник парада Победы из Бурятии погиб на СВО
За проявленную храбрость морпех Жалсан Жапов награжден Орденом Мужества посмертно
23.08.2024 в 14:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru