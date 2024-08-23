Пассажиры ВСЖД охотно сдают пустую тару в фандоматы на вокзалах

С января по июль текущего года через фандоматы, установленные на вокзалах Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Ангарск и Усолье-Сибирское, на Восточно-Сибирской железной дороге собрано 28,2 тысяч единиц использованной тары – пластиковых бутылок и алюминиевых банок.За каждую сданную емкость пассажирам начисляются бонусы, а накопленные баллы можно будет обменять на скидку или пополнить баланс карт лояльности партнеров проекта. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.Первые фандоматы были установлены на вокзалах Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ в апреле 2023 года. Начиная с этого периода, всеми терминалами собрано почти 49 тысяч упаковок.Добавим, что в ОАО «РЖД» реализуются экологические программы, в частности, на инфраструктурных объектах и в ряде пассажирских поездов действует проект раздельного сбора мусора. Благодаря специальным контейнерам, установленным на вокзалах ВСЖД, за семь месяцев 2024 на вторичную переработку было передано почти три тонны пластика, бумаги и других отходов.Фото: ВСЖД