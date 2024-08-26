Общество 26.08.2024 в 16:17

От чего помогает препарат «Флуимуцил»?

Болезни верхних и нижних дыхательных путей – наиболее частая причина обращения к врачам, терапевту и педиатру
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Текст: Иван Иванов
От чего помогает препарат «Флуимуцил»?
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Характерным симптомом этих патологий часто является продуктивный, малопродуктивный или непродуктивный кашель, который связан с обильной мокротой, невозможностью откашлять скопившуюся слизь и отсутствием отделяемого. При малопродуктивном или сухом кашле доктора часто назначают препарат «Флуимуцил» в качестве эффективного муколитика.

Активное вещество, его свойства

Главное действующее вещество препарата – N-ацетил-L-цистеин, NAC, или ацетилцистеин (Acetylcysteine). Вещество легко проникает в клетки, проходит процесс ацетилирования, превращается в L-цистеин, а потом синтезируется в трипептид глутатион. Конечное вещество отличается высокой биоактивностью, проявляет следующие свойства:

●    антиоксидантное;
●    цитопротекторное;
●    антитоксическое;
●    нейтрализует свободные радикалы.

Ацетилцистеин в составе средства «Флуимуцила» имеет силу разрывать дисульфидные взаимосвязи в молекулах мукополисахаридов, которые составляют слизистое отделяемое в дыхательных путях. Происходит уменьшение вязкости слизи и облегчение ее эвакуации из дыхательных путей.

Лекарственных форм препарата несколько, поэтому при выборе можно проконсультироваться в справочной аптеки «Здравсити» или получить рекомендации лечащего врача.

Действие средства

Действующее вещество «Флуимуцила» способно увеличить объем мокроты, сделать ее более жидкой, тем самым смягчить кашель. В этом проявляется основное муколитическое действие препарата.

Лекарство проявляет дополнительно ряд свойств. Это:

●    защита ткани легких, бронхов от токсичных метаболитов (табака, окружающей среды, воспалительных токсинов);
●    антиоксидантное;
●    антибактериальное.

Лекарственное средство относится к фармгруппам секретолитиков и стимуляторов моторной функции дыхательных путей, к детоксицирующим препаратам.

Показания

«Флуимуцил» с первого приема способен облегчить дыхание и смягчить кашель. Благодаря этому свойству:

Препарат назначают при патологиях верхних и нижних дыхательных путей, он проявляет эффективность при болезнях, вызывающих кашель с трудноотделяемой мокротой.

«Флуимуцил» назначают в комплексной терапии заболеваний, которые входят в лор-группу: ринитов, фронтитов, синуситов, отитов.

Лекарство улучшает состояние больного при системном наследственном заболевании муковисцидоз, одним из симптомов которого является кашель с одышкой.

Использование лекарства целесообразно для улучшения состояния больного после операций и травм, когда есть проблемы с эвакуацией слизи из дыхательных путей.

Лекарственную форму, дозировку препарата, курс лечения подбирает врач, исходя из заболевания, состояния больного, с учетом других важных факторов.

Формы выпуска, дозировка

Для удобства дозирования и приема разными группами пациентов «Флуимуцил» выпускают в нескольких различных лекарственных формах.

В аптеках представлены:

●    Раствор для перорального приема (по 20 мг и 40 мг на 1 мл).
●    Гранулы для приготовления раствора для перорального приема (200 мг).
●    Шипучие таблетки для растворения в воде (600 мг).
●    Готовый раствор для внутривенных инъекций, ингаляций (100 мг в 1 мл).

Популярны разновидности препарата с ацетилцистеином в составе:

Формула лекарства «Флуимуцил –антибиотик» расширена антибиотиком широкого спектра действия «Тиамфеникол» для лечения инфекций с кашлем.

«Ринофлуимуцил» на основе ацетилцистеина имеет антисептические, противоотечные свойства, разжижает секрет слизистой носа, что важно в лечении ринитов.

Разные лекарственные формы можно купить в большинстве офлайн- и онлайн-аптек. Аптечная сеть «Здравсити» имеет в ассортименте все виды препарата, их можно выбрать в каталоге из более чем 50 тысяч наименований.

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Фото: freepik.com
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