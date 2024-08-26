Общество 26.08.2024 в 16:17
От чего помогает препарат «Флуимуцил»?
Болезни верхних и нижних дыхательных путей – наиболее частая причина обращения к врачам, терапевту и педиатру
Текст: Иван Иванов
Erid: 2SDnjdvZGh8
Характерным симптомом этих патологий часто является продуктивный, малопродуктивный или непродуктивный кашель, который связан с обильной мокротой, невозможностью откашлять скопившуюся слизь и отсутствием отделяемого. При малопродуктивном или сухом кашле доктора часто назначают препарат «Флуимуцил» в качестве эффективного муколитика.
Активное вещество, его свойства
Главное действующее вещество препарата – N-ацетил-L-цистеин, NAC, или ацетилцистеин (Acetylcysteine). Вещество легко проникает в клетки, проходит процесс ацетилирования, превращается в L-цистеин, а потом синтезируется в трипептид глутатион. Конечное вещество отличается высокой биоактивностью, проявляет следующие свойства:
● антиоксидантное;
● цитопротекторное;
● антитоксическое;
● нейтрализует свободные радикалы.
Ацетилцистеин в составе средства «Флуимуцила» имеет силу разрывать дисульфидные взаимосвязи в молекулах мукополисахаридов, которые составляют слизистое отделяемое в дыхательных путях. Происходит уменьшение вязкости слизи и облегчение ее эвакуации из дыхательных путей.
Лекарственных форм препарата несколько, поэтому при выборе можно проконсультироваться в справочной аптеки «Здравсити» или получить рекомендации лечащего врача.
Действие средства
Действующее вещество «Флуимуцила» способно увеличить объем мокроты, сделать ее более жидкой, тем самым смягчить кашель. В этом проявляется основное муколитическое действие препарата.
Лекарство проявляет дополнительно ряд свойств. Это:
● защита ткани легких, бронхов от токсичных метаболитов (табака, окружающей среды, воспалительных токсинов);
● антиоксидантное;
● антибактериальное.
Лекарственное средство относится к фармгруппам секретолитиков и стимуляторов моторной функции дыхательных путей, к детоксицирующим препаратам.
Показания
«Флуимуцил» с первого приема способен облегчить дыхание и смягчить кашель. Благодаря этому свойству:
Препарат назначают при патологиях верхних и нижних дыхательных путей, он проявляет эффективность при болезнях, вызывающих кашель с трудноотделяемой мокротой.
«Флуимуцил» назначают в комплексной терапии заболеваний, которые входят в лор-группу: ринитов, фронтитов, синуситов, отитов.
Лекарство улучшает состояние больного при системном наследственном заболевании муковисцидоз, одним из симптомов которого является кашель с одышкой.
Использование лекарства целесообразно для улучшения состояния больного после операций и травм, когда есть проблемы с эвакуацией слизи из дыхательных путей.
Лекарственную форму, дозировку препарата, курс лечения подбирает врач, исходя из заболевания, состояния больного, с учетом других важных факторов.
Формы выпуска, дозировка
Для удобства дозирования и приема разными группами пациентов «Флуимуцил» выпускают в нескольких различных лекарственных формах.
В аптеках представлены:
● Раствор для перорального приема (по 20 мг и 40 мг на 1 мл).
● Гранулы для приготовления раствора для перорального приема (200 мг).
● Шипучие таблетки для растворения в воде (600 мг).
● Готовый раствор для внутривенных инъекций, ингаляций (100 мг в 1 мл).
Популярны разновидности препарата с ацетилцистеином в составе:
Формула лекарства «Флуимуцил –антибиотик» расширена антибиотиком широкого спектра действия «Тиамфеникол» для лечения инфекций с кашлем.
«Ринофлуимуцил» на основе ацетилцистеина имеет антисептические, противоотечные свойства, разжижает секрет слизистой носа, что важно в лечении ринитов.
Разные лекарственные формы можно купить в большинстве офлайн- и онлайн-аптек. Аптечная сеть «Здравсити» имеет в ассортименте все виды препарата, их можно выбрать в каталоге из более чем 50 тысяч наименований.
Заказ через личный кабинет на сайте «Здравсити» позволяет накапливать бонусы, которые можно использовать для частичной оплаты следующих покупок из расчета 1 бонус = 1 рубль. На сайте организовано круглосуточное консультирование дежурным фармацевтом, который оперативно ответит на вопросы по лекарственным средствам.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама. ООО «Здравсити», ИНН 9715402032
Фото: freepik.com
Характерным симптомом этих патологий часто является продуктивный, малопродуктивный или непродуктивный кашель, который связан с обильной мокротой, невозможностью откашлять скопившуюся слизь и отсутствием отделяемого. При малопродуктивном или сухом кашле доктора часто назначают препарат «Флуимуцил» в качестве эффективного муколитика.
Активное вещество, его свойства
Главное действующее вещество препарата – N-ацетил-L-цистеин, NAC, или ацетилцистеин (Acetylcysteine). Вещество легко проникает в клетки, проходит процесс ацетилирования, превращается в L-цистеин, а потом синтезируется в трипептид глутатион. Конечное вещество отличается высокой биоактивностью, проявляет следующие свойства:
● антиоксидантное;
● цитопротекторное;
● антитоксическое;
● нейтрализует свободные радикалы.
Ацетилцистеин в составе средства «Флуимуцила» имеет силу разрывать дисульфидные взаимосвязи в молекулах мукополисахаридов, которые составляют слизистое отделяемое в дыхательных путях. Происходит уменьшение вязкости слизи и облегчение ее эвакуации из дыхательных путей.
Лекарственных форм препарата несколько, поэтому при выборе можно проконсультироваться в справочной аптеки «Здравсити» или получить рекомендации лечащего врача.
Действие средства
Действующее вещество «Флуимуцила» способно увеличить объем мокроты, сделать ее более жидкой, тем самым смягчить кашель. В этом проявляется основное муколитическое действие препарата.
Лекарство проявляет дополнительно ряд свойств. Это:
● защита ткани легких, бронхов от токсичных метаболитов (табака, окружающей среды, воспалительных токсинов);
● антиоксидантное;
● антибактериальное.
Лекарственное средство относится к фармгруппам секретолитиков и стимуляторов моторной функции дыхательных путей, к детоксицирующим препаратам.
Показания
«Флуимуцил» с первого приема способен облегчить дыхание и смягчить кашель. Благодаря этому свойству:
Препарат назначают при патологиях верхних и нижних дыхательных путей, он проявляет эффективность при болезнях, вызывающих кашель с трудноотделяемой мокротой.
«Флуимуцил» назначают в комплексной терапии заболеваний, которые входят в лор-группу: ринитов, фронтитов, синуситов, отитов.
Лекарство улучшает состояние больного при системном наследственном заболевании муковисцидоз, одним из симптомов которого является кашель с одышкой.
Использование лекарства целесообразно для улучшения состояния больного после операций и травм, когда есть проблемы с эвакуацией слизи из дыхательных путей.
Лекарственную форму, дозировку препарата, курс лечения подбирает врач, исходя из заболевания, состояния больного, с учетом других важных факторов.
Формы выпуска, дозировка
Для удобства дозирования и приема разными группами пациентов «Флуимуцил» выпускают в нескольких различных лекарственных формах.
В аптеках представлены:
● Раствор для перорального приема (по 20 мг и 40 мг на 1 мл).
● Гранулы для приготовления раствора для перорального приема (200 мг).
● Шипучие таблетки для растворения в воде (600 мг).
● Готовый раствор для внутривенных инъекций, ингаляций (100 мг в 1 мл).
Популярны разновидности препарата с ацетилцистеином в составе:
Формула лекарства «Флуимуцил –антибиотик» расширена антибиотиком широкого спектра действия «Тиамфеникол» для лечения инфекций с кашлем.
«Ринофлуимуцил» на основе ацетилцистеина имеет антисептические, противоотечные свойства, разжижает секрет слизистой носа, что важно в лечении ринитов.
Разные лекарственные формы можно купить в большинстве офлайн- и онлайн-аптек. Аптечная сеть «Здравсити» имеет в ассортименте все виды препарата, их можно выбрать в каталоге из более чем 50 тысяч наименований.
Заказ через личный кабинет на сайте «Здравсити» позволяет накапливать бонусы, которые можно использовать для частичной оплаты следующих покупок из расчета 1 бонус = 1 рубль. На сайте организовано круглосуточное консультирование дежурным фармацевтом, который оперативно ответит на вопросы по лекарственным средствам.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама. ООО «Здравсити», ИНН 9715402032
Фото: freepik.com
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