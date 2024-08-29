Общество 29.08.2024 в 12:01

Бурятию назвали катастрофическим регионом по ситуации с ОСАГО

Пятая часть водителей республики ездит без страховки
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Текст: Елена Кокорина
Бурятию назвали катастрофическим регионом по ситуации с ОСАГО

Российский союз автостраховщиков опубликовал список регионов с самым большим количеством водителей, которые ездят без страховки. Республика Бурятия вошла в восьмерку худших.

Побила все рекорды Республика Ингушетия, в которой 77,8% водителей ездит по дорогам не имея страховки. На втором месте Чечня с 60,7%, на третьем – Северная Осетия и 38,5%. Более трети водителей, которые не спешат приобретать страховку находится в Дагестане – их показатель 34,4%. На пятом месте Кабардино-Балкария с результатом в 23,3%, а затем Тыва — 21,2%. На восьмом находится Бурятия — 20,9% и замыкает список Карачаево-Черкессия с 19,7%.

Лучшие показатели по числу страховок в Татарстане – 99,1%, Самарской области – 98,4% и Москве – 98,2%. Далее по списку идут Челябинская, Нижегородская, Свердловская, Московская области и Башкирия.

Напомним, что если водитель не вписан в страховой полис, то ему грозит штраф в 500 рублей, если полиса нет вообще, то 800. В случае, если у пострадавшего нет ОСАГО, это не может стать причиной отказа в выплате ему компенсации, а вот если ОСАГО нет у виновника, то с ним придется, скорее всего, судиться, потому что добровольно почти никто не платит. Ну или ремонтироваться за свой счет.

Фото: Номер один

 

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