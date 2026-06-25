Общество 25.06.2026 в 11:32
Улан-удэнцы смогут пожаловаться на безбашенных самокатчиков
Запустили соответствующий чат-бот
Текст: Карина Перова
Жители Улан-Удэ теперь могут сообщать о замеченных нарушениях правил пользования электросамокатами. На водителей можно будет пожаловаться через чат-боты «Самокаты: общественный контроль», которые Ассоциация операторов микромобильности запустила в мессенджере МАХ и соцсети «ВКонтакте».
«Система самостоятельно передаст информацию сервису кикшеринга, а заявитель сможет отслеживать статус обращения через чат-бот», - пояснили в администрации Улан-Удэ.
Как подать жалобу? Откройте бот, заполните форму, указав:
- тип нарушения;
- дата, время и место желательно с геокоординатами;
- приложите фото или видео.