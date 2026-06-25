В Бурятии сельчане четыре года вычерпывают воду ведрами из подъезда

В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии жильцы дома по улице Спортивная, 1 уже четыре года борются с проблемой подтопления. Вода начала угрожать после благоустройства – когда заасфальтировали придомовую территорию.

«При благоустройстве не были учтены особенности рельефа. Ливневку не предусмотрели, и теперь в дожди и при таянии снегов вся вода бежит в один из подъездов», - рассказали в региональном отделении ОНФ.

Людям приходится вычерпывать воду ведрами и выливать на траву подальше. Однако вода все равно заливает подвал и по несколько дней стоит там, пока не уйдет сама.

«По словам жильцов, решений у проблемы несколько – поднять дверь в подъезд и построить искусственную неровность. Или сделать ливневку, по которой вода будет уходить в водоприемный колодец. Оба варианта обговаривались в прошлом году и с управляющей компанией, и компанией, благоустроившей территорию. Но что именно будут делать в доме – до сих пор непонятно», - добавили «народники».

Народный фронт направил обращение в прокуратуру Бурятии. Общественники просят помочь жителям спасти дом от потопов.