Общество 25.06.2026 в 09:00

Как стать участником программы «Земский работник культуры»

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Текст: Номер один
Как стать участником программы «Земский работник культуры»

«Я работаю библиотекарем в Улан-Удэ, но хочу переехать в село. Слышала о программе «Земский работник культуры». Как стать её участником?» Екатерина, Улан-Удэ

Такая программа в Бурятии действительно работает, и условия очень привлекательные. Участники, которые переезжают на работу в село, поселок или город с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную выплату — 2 млн рублей. Деньги можно потратить на что угодно: купить жилье, машину или просто обустроиться на новом месте.

В 2025 году выплаты получили 23 специалиста, а в 2026 году планируют принять еще 35 человек.

Стать участником может любой гражданин России с высшим или средним профессиональным образованием в сфере культуры — возраст не важен. Главное — трудоустроиться в учреждение культуры в малом населенном пункте. При этом засчитывается переезд из города или из другого региона, а вот переезд из одного села в другое не подходит. Важный момент: после получения денег нужно будет отработать не менее пяти лет. Если уволиться досрочно, придётся вернуть всю сумму.

Приём заявок на 2026 год уже идет и продлится до 15 июля включительно. Деньги перечислят не позднее 1 ноября.

Документы можно подать лично в Улан-Удэ на улице Ербанова, 4, кабинет 216, отправить почтой или на электронную почту zemski-03@mail.ru (но потом всё равно понадобятся бумажные оригиналы).

За консультацией можно обратиться к специалисту Маргарите Лудуповне Чимитовой по телефону 8 (3012) 37-99-90 (добавочный 107) в будние дни с 9:00 до 18:00.

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