Гороскоп для жителей Бурятии на 25 июня 2026 года

Овен

Сегодня важно не столько говорить, сколько слушать. В работе не доказывайте правоту силой — ищите аргументы. Вечером — отдых и расслабление.

Телец

Утро может быть суматошным, но ваша практичность всё уладит. Финансы: планируйте крупные покупки, но не совершайте их сегодня. Вечером — любимое блюдо и внимание к близким.

Близнецы

Много энергии, сложно усидеть на месте — направьте её в нужное русло. Не давайте лишних обещаний, а вечером восстановите силы в тишине.

Рак

Сконцентрируйтесь на себе и своём комфорте. Не участвуйте в сплетнях, а если просят о помощи — помогите делом. Вечер посвятите чтению или сериалу.

Лев

Ваша сила — в умении вдохновлять и организовывать, но без давления. Делегируйте задачи и обязательно похвалите себя за успехи дня.

Дева

Не зацикливайтесь на деталях, смотрите шире. В команде работать выгоднее, чем в одиночку. Вечером — расслабьтесь и плывите по течению.

Весы

Наведите порядок в планах и на рабочем месте. В отношениях — откровенный разговор без драмы. Прогулка перед сном поможет уснуть.

Скорпион

Терпение пригодится: не принимайте чужие эмоции на свой счёт. Самостоятельная работа пойдёт на пользу, а вечером — тишина и покой.

Стрелец

Оптимизм растопит любой лёд! Восстановите старые связи, не усложняйте дела и не тратьте деньги на капризы. Вечер — для планирования спонтанной поездки.

Козерог

Не перерабатывайте ради призрачных целей — здоровье важнее. Прислушайтесь к советам коллег, а вечером пораньше ложитесь спать.

Водолей

Много идей, но не спешите их внедрять сразу. День хорош для обучения и общения с единомышленниками, вечером — в кругу близких по духу людей.

Рыбы

Займитесь простыми делами: порядок в доме или оплата счетов вернут чувство контроля. Вечер с семьёй подарит душевное тепло.

Фото: нейросеть