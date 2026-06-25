Общество 25.06.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 25 июня 2026 года

Астрологические советы для всех знаков зодиака
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Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 25 июня 2026 года

Овен

Сегодня важно не столько говорить, сколько слушать. В работе не доказывайте правоту силой — ищите аргументы. Вечером — отдых и расслабление.

 

Телец

Утро может быть суматошным, но ваша практичность всё уладит. Финансы: планируйте крупные покупки, но не совершайте их сегодня. Вечером — любимое блюдо и внимание к близким.

 

Близнецы

Много энергии, сложно усидеть на месте — направьте её в нужное русло. Не давайте лишних обещаний, а вечером восстановите силы в тишине.

 

Рак

Сконцентрируйтесь на себе и своём комфорте. Не участвуйте в сплетнях, а если просят о помощи — помогите делом. Вечер посвятите чтению или сериалу.

 

Лев

Ваша сила — в умении вдохновлять и организовывать, но без давления. Делегируйте задачи и обязательно похвалите себя за успехи дня.

 

Дева

Не зацикливайтесь на деталях, смотрите шире. В команде работать выгоднее, чем в одиночку. Вечером — расслабьтесь и плывите по течению.

 

Весы

Наведите порядок в планах и на рабочем месте. В отношениях — откровенный разговор без драмы. Прогулка перед сном поможет уснуть.

 

Скорпион

Терпение пригодится: не принимайте чужие эмоции на свой счёт. Самостоятельная работа пойдёт на пользу, а вечером — тишина и покой.

 

Стрелец

Оптимизм растопит любой лёд! Восстановите старые связи, не усложняйте дела и не тратьте деньги на капризы. Вечер — для планирования спонтанной поездки.

 

Козерог

Не перерабатывайте ради призрачных целей — здоровье важнее. Прислушайтесь к советам коллег, а вечером пораньше ложитесь спать.

 

Водолей

Много идей, но не спешите их внедрять сразу. День хорош для обучения и общения с единомышленниками, вечером — в кругу близких по духу людей.

 

Рыбы

Займитесь простыми делами: порядок в доме или оплата счетов вернут чувство контроля. Вечер с семьёй подарит душевное тепло.

 

Фото: нейросеть

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