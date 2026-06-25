В номере отеля Улан-Удэ шла фасовка синтетических наркотиков

В Улан-Удэ подростки развернули бизнес по торговле наркотиками прямо в номере отеля столицы, куда их заселили даже не спросив документы. Юных горе-предпринимателей загребла полиция, а администратору влепили выговор и оштрафовали.

Как рассказали в Следственном комитете республики, молодые люди продавали наркотики через интернет магазин, чтобы заработать таким образом денег. Далее фасованную в отеле запрещенку размещали в тайниках-закладках.

- Выяснилось, что администратор отеля заселила несовершеннолетних без проверки паспорта и без установления их возраста, грубо нарушив тем самым требования о предоставлении гостиничных услуг. Это обстоятельство создало условия для совершения преступлений. В адрес руководства гостиницы внесли представление, а администратору объявили выговор и оштрафовали. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в СК.

Фото: Номер один