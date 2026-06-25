ООО «Рич», кинувшее Улан-Удэ с цветами, внесут в реестр недобросовестных

УФАС по Республике Бурятия поддержало предложение администрации Улан-Удэ о включении ООО «Рич» в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, фирма не исполнила условия контракта по цветочному озеленению города: подрядчик не обеспечил своевременную высадку рассады и фактически сорвал работы в ряде районов.

«После рассмотрения материалов в надзорных органах компания утратила возможность дальнейшего участия в аналогичных муниципальных закупках», - рассказали в МБУ «Городское зеленое строительство» Улан-Удэ.