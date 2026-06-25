В Бурятии в двух ДТП пострадали семь человек

За минувшие сутки в Бурятии случилось 32 ДТП с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

В 16:00 в селе Сотниково Иволгинского района 53-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» столкнулся с впереди идущей машиной «Тойота Витц», за рулем которой находился 41-летний водитель. В результате пострадали четыре человека.

«Два пассажира автомашины «Фиат Дукато», водитель и пассажир автомашины «Тойота Витц» обратились за медицинской помощью», - отметили в ГАИ республики.

А в Кяхтинском районе травмы различной степени тяжести после ДТП получили три человека – 31-летний водитель и два пассажира.

Около 5 часов утра мужчина, управляя автомобилем «КИА Бонго», в двадцати километрах от села Усть-Киран слетел с дороги и опрокинулся. У автомобилиста не было права управления ТС.