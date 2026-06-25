Происшествия 25.06.2026 в 09:33

В Бурятии в двух ДТП пострадали семь человек

Аварии произошли в Иволгинском и Кяхтинском районах
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии в двух ДТП пострадали семь человек

За минувшие сутки в Бурятии случилось 32 ДТП с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

В 16:00 в селе Сотниково Иволгинского района 53-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» столкнулся с впереди идущей машиной «Тойота Витц», за рулем которой находился 41-летний водитель. В результате пострадали четыре человека.

«Два пассажира автомашины «Фиат Дукато», водитель и пассажир автомашины «Тойота Витц» обратились за медицинской помощью», - отметили в ГАИ республики.

А в Кяхтинском районе травмы различной степени тяжести после ДТП получили три человека – 31-летний водитель и два пассажира.

Около 5 часов утра мужчина, управляя автомобилем «КИА Бонго», в двадцати километрах от села Усть-Киран слетел с дороги и опрокинулся. У автомобилиста не было права управления ТС.

Теги
ДТП ГАИ

Все новости

Победительницу «Диктанта Победы» из Бурятии пригласили на Парад 9 Мая в Москве
25.06.2026 в 12:44
В Бурятии улика против наркомана повисла на заборе
25.06.2026 в 12:39
Иностранка пыталась ввезти в Бурятию доллары, спрятанные в носках
25.06.2026 в 12:12
Обвиняемый в тяжком преступлении добровольно явился в суд Улан-Удэ
25.06.2026 в 11:50
Улан-удэнцы смогут пожаловаться на безбашенных самокатчиков
25.06.2026 в 11:32
В Бурятии обанкротился перспективный проект
25.06.2026 в 11:23
В Бурятии сельчане четыре года вычерпывают воду ведрами из подъезда
25.06.2026 в 11:11
В номере отеля Улан-Удэ шла фасовка синтетических наркотиков
25.06.2026 в 10:29
В Бурятии врачи спасли трех китайцев, угодивших в страшную аварию
25.06.2026 в 10:27
На площади Революции в Улан-Удэ обновили ландшафтные композиции
25.06.2026 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июня

Читайте также
«Реальное лишение свободы убьет его»
Суд не смягчил приговор 76-летнему фермеру, который тяжело болен
24.06.2026 в 14:58
В Улан-Удэ газонокосилка разбила стекло автомобиля
Камень от нее отлетел в мимо проезжающую машину
24.06.2026 в 12:27
В Бурятии иномарка снесла на обочине другую машину и «голосовавшего» юношу
Стали известны подробности ДТП возле села Ключи
24.06.2026 в 09:05
В Бурятии лень и собака подвели майора полиции под статью
Липовая бумажка об укусе животного стала основанием для уголовного дела
23.06.2026 в 16:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru