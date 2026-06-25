Общество 25.06.2026 в 09:54
На площади Революции в Улан-Удэ обновили ландшафтные композиции
Их оформили с помощью элементов тайги, тундры и степи
Текст: Карина Перова
На площади Революции в Улан-Удэ сотрудники Горзеленстроя совместно с подрядной организацией обновили композиции клумб. Их оформили с помощью элементов природных ландшафтов – тайги, тундры и степи.
Перед этим специалисты подготовили основание и уложили геотекстиль, чтобы не было сорной растительности. После этого они сформировали декоративные покрытия из щебня и древесной коры, обновили мульчирующий слой и добавили природные камни.
«Особое внимание уделили растениям, характерным для северных природных территорий. В композиции использовали мхи, ягель, купальницы, кедровый стланик и другие лесные культуры, которые помогают воссоздать атмосферу естественного ландшафта», - сообщили в мэрии.
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