На площади Революции в Улан-Удэ обновили ландшафтные композиции

На площади Революции в Улан-Удэ сотрудники Горзеленстроя совместно с подрядной организацией обновили композиции клумб. Их оформили с помощью элементов природных ландшафтов – тайги, тундры и степи.

Перед этим специалисты подготовили основание и уложили геотекстиль, чтобы не было сорной растительности. После этого они сформировали декоративные покрытия из щебня и древесной коры, обновили мульчирующий слой и добавили природные камни.

«Особое внимание уделили растениям, характерным для северных природных территорий. В композиции использовали мхи, ягель, купальницы, кедровый стланик и другие лесные культуры, которые помогают воссоздать атмосферу естественного ландшафта», - сообщили в мэрии.







