Экономика и бизнес 25.06.2026 в 11:23
В Бурятии обанкротился перспективный проект
Единственный легальный майнер в республике пошел на дно
Текст: Андрей Константинов
Арбитражный суд Бурятии признал обоснованным заявление налоговой службы о признании банкротом ООО «Битривер-Б». Эта фирма строила большой майнинговый дата-центр в Мухоршибирском районе, который был единственным легальным проектом в данной сфере.
Согласно решению суда, в компании введена процедура наблюдения сроком на 4 месяца. Временным управляющим фирмы назначена член Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» Евгения Леляева.
«Битривер-Б» задолжал налоговой службе 3,6 миллионов рублей. Данная сумма включена в реестр кредиторов второй и третьей очереди. Но эта лишь малая часть долгов компании. Дело в том, что проект реализовывался на кредитные средства, полученные, в частности от «Банка ПСБ» (бывший Промсвязьбанк). Финансовое учреждение уже пыталось вступить в дело о банкротстве, заявив требования в размере 772 миллиона рублей. Отметим, что эта сумма обеспечена залогом имущества должника.
В рассмотрении банкротного дела участвует и прокуратура Бурятии. Основанием для этого стал долг в размере более 3 млн. рублей, которые компания не выплатила 16-ти работникам.
Напомним, инвестиционный проект «Строительство дата-центра 100 МВт» в Мухоршибирском районе презентовали еще в 2020 году. Его инициатором выступил бизнесмен Игорь Рунец, персона достаточно известная в сфере майнинга криптовалюты. Для реализации задуманного предприниматель учредил компанию «Битривер-Б» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей и зарегистрировал ее в Мухоршибири.
В том же году «Битривер-Б» получил в аренду без проведения торгов земельный участок в Мухоршибири площадью 5,5 гектаров. Как рассказывал тогда сам Игорь Рунец, в рамках проекта планировалось построить центр обработки данных (ЦОД) и комплексную понижающую трансформаторную подстанцию. В ЦОДе предполагалось разместить оборудование для работы с big data, blockchain, «интернетом вещей» и облачными вычислениями. Сообщалось, что там будет создано около 100 рабочих мест, а планируемый объем вложений составит более 691 млн рублей.
К весне 2025 года объект был почти готов, однако после этого ЦОД окутало информационное молчание. Судя по всему, «Битривер-Б» все же начал работу, однако она по каким-то причинам не заладилась. Ну а апогеем неудач проекта стало задержание в начале февраля этого года его основателя Игоря Рунца. Бизнесмена обвинили в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налоговых обязательств, и отправили под домашний арест.
Согласно решению суда, в компании введена процедура наблюдения сроком на 4 месяца. Временным управляющим фирмы назначена член Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» Евгения Леляева.
«Битривер-Б» задолжал налоговой службе 3,6 миллионов рублей. Данная сумма включена в реестр кредиторов второй и третьей очереди. Но эта лишь малая часть долгов компании. Дело в том, что проект реализовывался на кредитные средства, полученные, в частности от «Банка ПСБ» (бывший Промсвязьбанк). Финансовое учреждение уже пыталось вступить в дело о банкротстве, заявив требования в размере 772 миллиона рублей. Отметим, что эта сумма обеспечена залогом имущества должника.
В рассмотрении банкротного дела участвует и прокуратура Бурятии. Основанием для этого стал долг в размере более 3 млн. рублей, которые компания не выплатила 16-ти работникам.
Напомним, инвестиционный проект «Строительство дата-центра 100 МВт» в Мухоршибирском районе презентовали еще в 2020 году. Его инициатором выступил бизнесмен Игорь Рунец, персона достаточно известная в сфере майнинга криптовалюты. Для реализации задуманного предприниматель учредил компанию «Битривер-Б» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей и зарегистрировал ее в Мухоршибири.
В том же году «Битривер-Б» получил в аренду без проведения торгов земельный участок в Мухоршибири площадью 5,5 гектаров. Как рассказывал тогда сам Игорь Рунец, в рамках проекта планировалось построить центр обработки данных (ЦОД) и комплексную понижающую трансформаторную подстанцию. В ЦОДе предполагалось разместить оборудование для работы с big data, blockchain, «интернетом вещей» и облачными вычислениями. Сообщалось, что там будет создано около 100 рабочих мест, а планируемый объем вложений составит более 691 млн рублей.
К весне 2025 года объект был почти готов, однако после этого ЦОД окутало информационное молчание. Судя по всему, «Битривер-Б» все же начал работу, однако она по каким-то причинам не заладилась. Ну а апогеем неудач проекта стало задержание в начале февраля этого года его основателя Игоря Рунца. Бизнесмена обвинили в сокрытии средств, предназначенных для уплаты налоговых обязательств, и отправили под домашний арест.
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