Общество 25.06.2026 в 10:27

В Бурятии врачи спасли трех китайцев, угодивших в страшную аварию

ДТП случилось 5 мая возле села Средний Убукун
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Текст: Карина Перова
В Бурятии врачи спасли трех китайцев, угодивших в страшную аварию
Фото: Гусиноозерская ЦРБ

В Бурятии врачи Гусиноозерской центральной районной больницы спасли троих граждан Китая, попавших в ДТП. Авария случилась 5 мая около трех часов ночи на федеральной трассе «Улан-Удэ – Кяхта», недалеко от села Средний Убукун. Автомобиль, в котором находились иностранцы, съехал с дороги и опрокинулся.

Пострадавших доставили в Гусиноозерскую ЦРБ. Их лечением занимались почти два месяца. Пациентам провели необходимые операции, обследования и реабилитационные мероприятия.

«Несмотря на языковой барьер, общение оказалось лёгким: пациенты быстро освоились в больнице, нашли общий язык с медицинским персоналом и запомнились коллегам своим оптимизмом, доброжелательностью», - рассказали в больнице.

Двоих жителей Китая выписали уже 19 мая. А недавно лечение завершил и третий.

«Врачи нам помогали, лечили. Сейчас мы выздоровели, и нас выписали. Поедем в Китай, дальше лечиться. Поздравляем коллектив Гусиноозерской ЦРБ с Днём медицинского работника», - поблагодарил врачей один из иностранцев.

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