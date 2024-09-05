Общество 05.09.2024 в 09:00

Совместительство и совмещение должностей

В чем отличие?
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Совместительство и совмещение должностей
Pixabay

Вопрос: «В чем отличие совместительства от совмещения должностей?»

Марк Т.

При совместительстве дополнительная работа выполняется в свободное от основной работы время. Работа может выполняться как у основного работодателя, так и у любого другого. На выполнение работы по совместительству заключается отдельный трудовой договор.

При совмещении дополнительная работа выполняется в течение рабочего дня за дополнительную плату. Работа выполняется у того же работодателя. При этом отдельный трудовой договор не заключается. Совмещение профессий (должностей) возможно только с письменного согласия работника.

Продолжительность рабочего времени

При работе по совместительству продолжительность рабочего времени регламентируется ст. 284 ТК РФ и не должна превышать:

- в течение рабочего дня – 4 часов;

- в течение месяца – половины месячной нормы рабочего времени;

- в течение другого учетного периода – половины нормы рабочего времени за соответствующий учетный период.

Оплата труда. В соответствии с ч. 1 ст. 285 ТК РФ оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

В соответствии со ст. 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

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