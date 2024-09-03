Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с окончанием Второй мировой войны

Сегодня, 3 сентября, весь Российский народ отмечает день воинской славы – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.79 лет назад завершилась Вторая мировая война. Бойцы Красной армии окончательно разгромили войска Квантунской армии, блестяще проведя Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную операции на Дальнем Востоке. Это стало окончательной победой советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества.2 сентября 1945 года последний союзник нацисткой Германии – милитаристская Япония капитулировала.Законодатели страны год назад утвердили 3 сентября как «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».Отмечая этот день, мы отдаем дань памяти, уважения и благодарности всем тем, кто героически сражался за Отечество, кто спас мир от фашизма, кто подарил право на жизнь многим поколениям. Вновь и вновь склоняем головы перед подвигом и доблестью героев войны, с оружием отстоявших мир, свободу и независимость нашей страны! Ценой огромных жертв и неимоверных усилий тружеников тыла была завоевана Великая Победа.Многие тысячи наших земляков воевали на Дальнем Востоке, где громили японских милитаристов. Мы бережно храним героическую историю нашего народа.Сегодня внуки и правнуки солдат Победы достойно и мужественно защищают интересы Отчизны, принимая участие в специальной военной операции. Мы гордимся каждым из них!От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю всех жителей республики с Днем Победы над милитаристской Японией и 79-й годовщиной окончания Второй мировой войны!Желаю крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и добра!