Общество 03.09.2024 в 09:00

Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с окончанием Второй мировой войны

Дорогие земляки!
A- A+
Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с окончанием Второй мировой войны
Сегодня, 3 сентября, весь Российский народ отмечает день воинской славы – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

79 лет назад завершилась Вторая мировая война. Бойцы Красной армии окончательно разгромили войска Квантунской армии, блестяще проведя Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную операции на Дальнем Востоке. Это стало окончательной победой советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества.

2 сентября 1945 года последний союзник нацисткой Германии – милитаристская Япония капитулировала.

Законодатели страны год назад утвердили 3 сентября как «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

Отмечая этот день, мы отдаем дань памяти, уважения и благодарности всем тем, кто героически сражался за Отечество, кто спас мир от фашизма, кто подарил право на жизнь многим поколениям. Вновь и вновь склоняем головы перед подвигом и доблестью героев войны, с оружием отстоявших мир, свободу и независимость нашей страны! Ценой огромных жертв и неимоверных усилий тружеников тыла была завоевана Великая Победа.

Многие тысячи наших земляков воевали на Дальнем Востоке, где громили японских милитаристов. Мы бережно храним героическую историю нашего народа.

Сегодня внуки и правнуки солдат Победы достойно и мужественно защищают интересы Отчизны, принимая участие в специальной военной операции. Мы гордимся каждым из них!

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю всех жителей республики с Днем Победы над милитаристской Японией и 79-й годовщиной окончания Второй мировой войны!

Желаю крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и добра!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
Теги
павлов поздравление хурал

Все новости

В Бурятии женщина на «Ниве» уснула и залетела под грузовик
03.09.2024 в 09:33
В Бурятии возбуждено уголовное дело по прорыву дамбы
03.09.2024 в 09:30
В Улан-Удэ ищут мужчину, который ударил ребенка за отказ дать ему денег
03.09.2024 в 09:21
В Бурятии инспекторы спасли попавшего под завал ребенка
03.09.2024 в 09:05
Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с окончанием Второй мировой войны
03.09.2024 в 09:00
Кредит на учебу
03.09.2024 в 09:00
Октябрьский район Улан-Удэ оставят на день без холодной воды
02.09.2024 в 17:35
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ДТП с автобусом в Улан-Удэ
02.09.2024 в 17:30
Свыше 3 тысяч детей начали учебный год лицеях РЖД в Иркутской области и Бурятии
02.09.2024 в 17:15
Собака из приюта Бурятии нашла хозяев в Швейцарии
02.09.2024 в 17:04
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
В Бурятии возбуждено уголовное дело по прорыву дамбы
Виновников обвиняют в халатности
03.09.2024 в 09:30
Кредит на учебу
Разбрем основные условия
03.09.2024 в 09:00
Октябрьский район Улан-Удэ оставят на день без холодной воды
В ряды «счастливчиков» попали жители БКМ и улицы Павлова
02.09.2024 в 17:35
Свыше 3 тысяч детей начали учебный год лицеях РЖД в Иркутской области и Бурятии
Почти половина всех лицеистов – это дети с небольших или отдаленных станций ВСЖД
02.09.2024 в 17:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru