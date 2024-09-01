В Бурятии дорожает всё

Во второй половине августа в Бурятии, как и в целом по стране, ускорилась инфляция. По данным аналитиков SberCIB Investment Research, августовский скачок привел к тому, что в годовом выражении инфляция в России выросла до 9,07%, тогда как консенсус-прогноз инфляции по опросу ЦБ составлял 5,5%. Напомним, что Банк России еще два месяца назад уверял, что «годовая инфляция достигнет своего пика в июле, а августе-сентябре начнет снижаться». В ЦБ полагали, что из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ с июля этого года (на 9 - 10%), которое вносит серьезный вклад в годовой показатель инфляции, августовское удешевление картошки и морковки снизит показатели инфляции.Столь оптимистические прогнозы разбились о реальность. Например, в Бурятии цены на многие товары только выросли. Новый урожай мало изменил ситуацию: да, сезонные овощи несколько подешевели, но не настолько, чтобы повлиять на инфляцию. А она ускорилась: по данным структуры Сбера, с 6 по 12 августа инфляция составила 0,05%, базовая инфляция ускорилась до 0,09%, и это достаточно высокий уровень для августа.Между тем из подсчетов исследовательского холдинга «Ромир», которые приводит smart-lab.ru, следует, что накопленная с февраля 2022 года инфляция, рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан, достигла 71,4%. На столько вырос индекс цен на повседневные товары, включая пищевые продукты, лекарства и одежду.В отличие от Росстата, который считает инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг, «Ромир» замеряет цены на основании 15 млн покупок, совершенных россиянами в 2008–2023 гг. Рассчитанная таким образом инфляция с начала года составила 9,6% и превысила официальную цифру в 1,9 раза.Собственно говоря, жители Бурятии, кто хранит фотографии чеков покупок в магазинах (а выцветают они всего за пару лет), могут убедиться, что цены выросли намного больше официальной годовой инфляции. Тем более она имеет тенденцию ускоряться.Как сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов, высокая августовская инфляция - это результат в основном четырех составляющих: роста цен на услуги ЖКХ, автомобильного топлива, продуктов питания и услуг, в том числе туристических.- Если в 2022 году в среднем один гостиничный благоустроенный номер на Байкале в сутки стоил около 3 тыс. рублей, то сегодня - уже не менее 7 тысяч. Все это напоминает картельный сговор, однако тут, скорее всего, гостиницы с более-менее приемлемым качеством обслуживания, увидев, как начиная с февраля 2024 года у них распродаются места на лето, просто сами подняли цены. А за ними потянулись уже другие. Именно огромный внутренний спрос на посещение Бурятии туристами из других регионов привел к тому, что туристические услуги для обычных граждан в этом году стали просто недоступны, - отмечает Анатолий Думнов.Напомним, что цены на проживание на Байкале дороже, чем в Таиланде, примерно в три раза. Это цена высокого спроса и желание туристического сектора Бурятии заработать сверхприбыли на нем.- Я согласен с «Ромиром», рубль с 2022 года по многим группам товаров обесценился, по ощущениям, где-то на 70%, а вот по продуктам питания, думаю, на 100% подорожало. За исключением некоторых продуктов первой необходимости: молочных, сахара, гречки, хлеба и других товаров. Цены на которые более-менее регулируются через пониженный НДС и по линии УФАС, а также договоренностями региональных властей с владельцами розничных сетей. Однако, уступая по ценообразованию в некоторых позициях, например, по сахару и гречке, сети «отрываются» по полной, когда речь заходит, например, о кондитерских изделиях и консервации, цены на которую выросли в два раза с 2022 года, - говорит Думнов.Между тем на ситуацию со сбором урожая в этом году могут повлиять активные боевые действия в Курской области, которая является российским лидером по сбору кукурузы, сои и зерна. В соседних приграничных регионах – Белгородской, Брянской областях - ситуация также тревожная. Кроме того, эти области сильно пострадали от весенних заморозков. Таким образом, нехватка отечественного урожая может привести к росту импорта. По словам эксперта, в этом году страну ждет новый виток инфляции, связанный с санкционными блокировками банковских расчетов Китая, Турции, республик Средней Азии, откуда к нам завозится огромное количество продуктов, прежде всего фруктов и овощей.Удорожание логистики четко показывает неофициальный банановый индекс. Так, если до 2022 года цена килограмма бананов на протяжении многих лет равнялась стоимости одного американского доллара (70 рублей), то сейчас при долларе в 92 рубля бананы в Бурятии стоят в два с лишним раза дороже (200 рублей). А ведь в мире стоимость бананов почти не выросла, если считать в долларах. Таким образом, 100 рублей в цене килограмма бананов составляет эта пресловутая «геополитика». Вернее, проблемы и удорожание логистики, комиссии по переводу средств из России в другие страны в связи с рисками вторичных санкций США. Эти издержки российские импортеры и закладывают в цену.По мнению эксперта, в целом в республике отмечается опережающий рост цен практически на все группы товаров и услуги по сравнению с западными регионами страны.Во многом торговые сети, как выяснил «Номер один» в ходе бесед с ретейлерами, также ориентируются на рост спроса в связи с тем, что значительная часть населения в Бурятии стала просто «купаться в деньгах». Причем это началось еще в 2023 году, в связи с массовым набором контрактников и повышением зарплат в ВПК.По данным «Эксперта», положительная динамика по заработной плате еще в 2023 году в Бурятии составила 44% и вывела республику в число лидеров по ДФО по темпам прироста. Причиной прироста стала нехватка квалифицированных кадров - потребность в них выросла на 89% за год.Больше всего работодатели прибавили зарплаты курьерам — сразу на 68%. В области производства, добычи ископаемых и АПК сотрудники стали получать на 63% больше, а в сфере информационных технологий — на 66%.Большинство вакансий бурятские работодатели открывают для работников производства добывающего и агропромышленного комплексов, а также в сфере продаж — по 14%. Кроме того, высок спрос на строителей — 9% от всех вакансий.Добавим, больше всего в прошлом году в Бурятии получали фрезеровщики — 112 764 рубля в месяц и токари — 103 853 рубля.Вторая строчка рейтинга зарплат — у Забайкальского края. Здесь в 2023 году платили в среднем 52 тыс. рублей, что на 34% выше прошлогодних данных.Тем временем россияне назвали доход, необходимый для нормальной жизни. На каждого члена семьи требуется в среднем 70,4 тыс. рублей, что на 11% больше, чем прошлым летом (63,6 тыс. рублей), но меньше, чем осенью 2023 года (70,8 тыс. рублей). Такой результат показал опрос НИУ ВШЭ, передает РБК.Между тем летом 2024 года рост зарплат в Бурятии продолжился. Так, по данным ГородРабот.ру, средняя зарплата в Бурятии за 2024 год достигла 91 370 рублей. За месяц заработная плата изменилась на 3,1% ‒ с 88 630 до 91 370 рублей. Между тем чаще всего в вакансиях встречается зарплата 40 000 рублей. Соответственно, на общий показатель повлияли резко разбогатевшие с 2022 года слои населения.Таким образом, отмечают экономисты, пока не будут отменены санкции и ситуация не вернется на уровень начала 2022 года, инфляционные ожидания по-прежнему будут превалировать у розничного бизнеса. А он, скорее всего, пользуясь возможностью, станет увеличивать цены, ориентируясь на часть богатеющих жителей республики. Которые в большинстве своем тратят свои деньги на внутреннем рынке.Фото: «Номер один»