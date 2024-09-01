В Бурятии субсидированные билеты на Москву распродали на месяц вперед

В Бурятии снова подорожали авиабилеты в столицу России. Субсидированные билеты из Улан-Удэ до Москвы распроданы на месяц вперед, и улететь за 9150 рублей можно лишь с конца сентября. Но насколько в целом билеты на московские рейсы будут дешевле в сентябре-октябре? По мнению экспертов, положение с самолетами и растущими ценами на авиакеросин таково, что крупного и долговременного снижения цен, которое мы наблюдали в прошлые годы в Улан-Удэ, ожидать не приходится. Ситуацию изучал «Номер один».Напомним, что стоимость авиабилетов из Улан-Удэ до российской столицы достигла немыслимых ранее размеров. Так, в конце августа цена билетов в одну сторону составила более 70 тыс. рублей.Во многом это связано с ростом туристического потока из Москвы на Байкал и традиционным перемещением студентов, обучающихся в Москве.- Дорогие места летом до Москвы в основном выкупают туристы из западных областей и военные. Обычные жители из Бурятии их покупают лишь в случае крайней необходимости. Об этом свидетельствует то, что обратные билеты из Москвы на первые дни сентября реализуются от 6 тыс. рублей в одну сторону, - говорит специалист одного из улан-удэнских агентств по продаже авиабилетов Ольга.Обычным туристам, планирующим посетить Москву, придется подождать до конца сентября. Когда можно будет улететь до российской столицы по субсидированным тарифам в режиме туда-обратно за 18 300 рублей. Однако снижение цен может носить кратковременный характер, поскольку у авиаперевозчиков значительно выросли затраты на перевозку пассажиров.На днях перевозчики предупредили о последствиях резкого роста цен на авиакеросин и рисках его локального дефицита в России, сообщают «Известия». О проблеме в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила авиакомпания S7.В письме за подписью генерального директора S7 Airlines Вадима Клебанова указано, что от операторов поставщиков топлива в адрес авиакомпаний поступили уведомления о возможном неисполнении обязательств по заправке топливом. Речь идет об аэропортах сибирского, восточного и южного регионов. Также поступают предупреждения о минимальном запасе керосина и вероятных ограничениях в заправке. Самолетам авиакомпании рекомендовано прибывать с максимальным запасом топлива. Между тем цена на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в августе уже достигала рекордного значения в 87,9 тыс. за тонну, превысив мировые цены. Поэтому перевозчик просит совместно с минэнерго и минтрансом провести анализ стоимости керосина в аэропортах, а также мероприятия по снижению рисков дефицита. В противном случае расходы на топливо могут отразиться на доступности перелетов, утверждают в S7.На рост стоимости топлива обращают внимание и другие крупные перевозчики. АЭВТ с участием авиакомпаний уже вырабатывают предложения по стабилизации топливного рынка. При этом в минэнерго и ФАС опасений отрасли не разделяют — по данным ведомств, рынок стабильно обеспечен авиатопливом и остается сбалансированным, а для эксплуатантов воздушных судов предусмотрены разнообразные меры поддержки.— Для снижения волатильности конечной цены на авиакеросин существуют меры поддержки эксплуатантов воздушных судов. Предусмотрен демпфер и возвратные акцизы из бюджета для авиакомпаний, которые закупают это топливо. Для авиаперевозок в Дальневосточный федеральный округ реализуются программы субсидирования, — отметили в антимонопольной службе. Так что в Улан-Удэ стоимость авиатоплива для заправки самолетов может расти не столь быстро.Однако к росту цен на авиабилеты может привести высокий спрос на перелеты. Ведь стоимость перевозок для конечного потребителя растет также в связи с всесезонными и достаточно крупными потоками командировочных из Улан-Удэ на заводы в центральной полосе России, а летящих на вахты и на заработки на новые территории. Где уровень оплаты труда порой в несколько раз выше, чем в Бурятии. Кроме того, с 2022 года резко увеличилось число военных на рейсах.- Летел недавно в бизнес-классе до Москвы, рядом со мной молодой человек в униформе, контрактник. Он признался, что сам из глухой деревни и до этого не выезжал дальше Улан-Удэ. Да и вообще он первый раз летит в самолете, а тут сразу попал в бизнес-класс, - рассказал «Номер один» улан-удэнский предприниматель.Таких VIP-пассажиров, за которых платит бюджет, на московском направлении становится все больше.- Бывают периоды, когда до 10 - 20% мест на отдельных направлениях выкупается по ВПД (воинским перевозочным документам. – Прим. ред.). Вначале самые недорогие блоки мест, соответственно, на все оставшиеся места из-за полной загрузки растет цена. Бывает, что за день программа дает рост цены авиабилета до 30% и более. Поэтому обычные пассажиры ищут билеты на другие даты, а по ВПД летят ближайшими рейсами - для них цена не имеет значения, поскольку авиабилеты оплачивает государство, - говорит улан-удэнский менеджер по продаже авиабилетов.«Помимо стоимости керосина, сказываются и негативные ожидания от решения Росавиации повысить ставку сборов с авиаперевозчиков для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов», - сказал «Известиям» доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.Кроме того, западные санкции привели к тому, что часть самолетного парка пришлось поставить на прикол из-за нехватки запасных частей. Другие самолеты изношены, а закупки новых самолетов в России запретили.— На дальневосточном направлении возник дефицит предложения из-за нехватки воздушных судов, что тоже давит на стоимость авиабилетов, — отметил эксперт.Как сообщили «Номер один» в аэропорту «Байкал», сегодня в неделю выполняется 28 рейсов до Москвы и 27 – в Новосибирск. Также осуществляется семь рейсов в неделю до Иркутска, пять рейсов до Красноярска и два в Казань. Все три аэропорта – новосибирский, красноярский и иркутский - работают в качестве транзитных хабов. На данных направлениях до 30 - 40% пассажиров из Улан-Удэ летят транзитом.При этом, если осенью, после кратковременного падения цен на авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы, они снова начнут расти, сократить затраты пассажиры смогут вылетая из Иркутска. К этому времени дорожники обещают выполнить большой объем работ по реконструкции крупного участка трассы в районе с. Выдрино и спрямить маршрут между местностью Култук и Иркутском. Это позволит автомобилистам быстрее добираться до аэропорта Иркутска. Где авиабилеты традиционно дешевле, даже с учетом поездки до Иркутска на поезде или автомобиле.Пассажирам Бурятии повезло, что возле нас находится крупный международный аэропорт, откуда можно улететь не только в Москву, но и в ряд стран. Соседям-читинцам в этом отношении можно только посочувствовать, так как у них нет никакой альтернативы, а цены на авиабилеты до Москвы почти всегда дороже на 5-10% по сравнению с Улан-Удэ.Фото: «Номер один»