Общество 01.09.2024 в 08:00

В Бурятии субсидированные билеты на Москву распродали на месяц вперед

Улететь в столицу за 9150 рублей можно будет лишь с конца сентября
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии субсидированные билеты на Москву распродали на месяц вперед
В Бурятии снова подорожали авиабилеты в столицу России. Субсидированные билеты из Улан-Удэ до Москвы распроданы на месяц вперед, и улететь за 9150 рублей можно лишь с конца сентября. Но насколько в целом билеты на московские рейсы будут дешевле в сентябре-октябре? По мнению экспертов, положение с самолетами и растущими ценами на авиакеросин таково, что крупного и долговременного снижения цен, которое мы наблюдали в прошлые годы в Улан-Удэ, ожидать не приходится. Ситуацию изучал «Номер один».

Немного подождать

Напомним, что стоимость авиабилетов из Улан-Удэ до российской столицы достигла немыслимых ранее размеров. Так, в конце августа цена билетов в одну сторону составила более 70 тыс. рублей.

Во многом это связано с ростом туристического потока из Москвы на Байкал и традиционным перемещением студентов, обучающихся в Москве.

- Дорогие места летом до Москвы в основном выкупают туристы из западных областей и военные. Обычные жители из Бурятии их покупают лишь в случае крайней необходимости. Об этом свидетельствует то, что обратные билеты из Москвы на первые дни сентября реализуются от 6 тыс. рублей в одну сторону, - говорит специалист одного из улан-удэнских агентств по продаже авиабилетов Ольга.

Обычным туристам, планирующим посетить Москву, придется подождать до конца сентября. Когда можно будет улететь до российской столицы по субсидированным тарифам в режиме туда-обратно за 18 300 рублей. Однако снижение цен может носить кратковременный характер, поскольку у авиаперевозчиков значительно выросли затраты на перевозку пассажиров.

Керосином запахло

На днях перевозчики предупредили о последствиях резкого роста цен на авиакеросин и рисках его локального дефицита в России, сообщают «Известия». О проблеме в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила авиакомпания S7.

В письме за подписью генерального директора S7 Airlines Вадима Клебанова указано, что от операторов поставщиков топлива в адрес авиакомпаний поступили уведомления о возможном неисполнении обязательств по заправке топливом. Речь идет об аэропортах сибирского, восточного и южного регионов. Также поступают предупреждения о минимальном запасе керосина и вероятных ограничениях в заправке. Самолетам авиакомпании рекомендовано прибывать с максимальным запасом топлива. Между тем цена на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в августе уже достигала рекордного значения в 87,9 тыс. за тонну, превысив мировые цены. Поэтому перевозчик просит совместно с минэнерго и минтрансом провести анализ стоимости керосина в аэропортах, а также мероприятия по снижению рисков дефицита. В противном случае расходы на топливо могут отразиться на доступности перелетов, утверждают в S7.

На рост стоимости топлива обращают внимание и другие крупные перевозчики. АЭВТ с участием авиакомпаний уже вырабатывают предложения по стабилизации топливного рынка. При этом в минэнерго и ФАС опасений отрасли не разделяют — по данным ведомств, рынок стабильно обеспечен авиатопливом и остается сбалансированным, а для эксплуатантов воздушных судов предусмотрены разнообразные меры поддержки.

— Для снижения волатильности конечной цены на авиакеросин существуют меры поддержки эксплуатантов воздушных судов. Предусмотрен демпфер и возвратные акцизы из бюджета для авиакомпаний, которые закупают это топливо. Для авиаперевозок в Дальневосточный федеральный округ реализуются программы субсидирования, — отметили в антимонопольной службе. Так что в Улан-Удэ стоимость авиатоплива для заправки самолетов может расти не столь быстро.

Бюджет платит

Однако к росту цен на авиабилеты может привести высокий спрос на перелеты. Ведь стоимость перевозок для конечного потребителя растет также в связи с всесезонными и достаточно крупными потоками командировочных из Улан-Удэ на заводы в центральной полосе России, а летящих на вахты и на заработки на новые территории. Где уровень оплаты труда порой в несколько раз выше, чем в Бурятии. Кроме того, с 2022 года резко увеличилось число военных на рейсах.  

- Летел недавно в бизнес-классе до Москвы, рядом со мной молодой человек в униформе, контрактник. Он признался, что сам из глухой деревни и до этого не выезжал дальше Улан-Удэ. Да и вообще он первый раз летит в самолете, а тут сразу попал в бизнес-класс, - рассказал «Номер один» улан-удэнский предприниматель.

Таких VIP-пассажиров, за которых платит бюджет, на московском направлении становится все больше.

- Бывают периоды, когда до 10 - 20% мест на отдельных направлениях выкупается по ВПД (воинским перевозочным документам. – Прим. ред.). Вначале самые недорогие блоки мест, соответственно, на все оставшиеся места из-за полной загрузки растет цена. Бывает, что за день программа дает рост цены авиабилета до 30% и более. Поэтому обычные пассажиры ищут билеты на другие даты, а по ВПД летят ближайшими рейсами - для них цена не имеет значения, поскольку авиабилеты оплачивает государство, - говорит улан-удэнский менеджер по продаже авиабилетов.  
В ДФО не хватает самолетов

«Помимо стоимости керосина, сказываются и негативные ожидания от решения Росавиации повысить ставку сборов с авиаперевозчиков для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов», - сказал «Известиям» доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Кроме того, западные санкции привели к тому, что часть самолетного парка пришлось поставить на прикол из-за нехватки запасных частей. Другие самолеты изношены, а закупки новых самолетов в России запретили.

— На дальневосточном направлении возник дефицит предложения из-за нехватки воздушных судов, что тоже давит на стоимость авиабилетов, — отметил эксперт.

Иркутск поможет?

Как сообщили «Номер один» в аэропорту «Байкал», сегодня в неделю выполняется 28 рейсов до Москвы и 27 – в Новосибирск. Также осуществляется семь рейсов в неделю до Иркутска, пять рейсов до Красноярска и два в Казань. Все три аэропорта – новосибирский, красноярский и иркутский - работают в качестве транзитных хабов. На данных направлениях до 30 - 40% пассажиров из Улан-Удэ летят транзитом.

При этом, если осенью, после кратковременного падения цен на авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы, они снова начнут расти, сократить затраты пассажиры смогут вылетая из Иркутска. К этому времени дорожники обещают выполнить большой объем работ по реконструкции крупного участка трассы в районе с. Выдрино и спрямить маршрут между местностью Култук и Иркутском. Это позволит автомобилистам быстрее добираться до аэропорта Иркутска. Где авиабилеты традиционно дешевле, даже с учетом поездки до Иркутска на поезде или автомобиле.

Пассажирам Бурятии повезло, что возле нас находится крупный международный аэропорт, откуда можно улететь не только в Москву, но и в ряд стран. Соседям-читинцам в этом отношении можно только посочувствовать, так как у них нет никакой альтернативы, а цены на авиабилеты до Москвы почти всегда дороже на 5-10% по сравнению с Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
Теги
авиация

Все новости

В Улан-Удэ двухлетний малыш выпал из окна
31.08.2024 в 17:39
Жители Бурятии раскупают автомобили
31.08.2024 в 14:00
В Бурятии нашли одну из пропавших девочек
31.08.2024 в 13:45
В Улан-Удэ столкнулись несколько автомобилей
31.08.2024 в 10:35
В Бурятии пропала еще одна девочка
31.08.2024 в 10:26
Жительница Улан-Удэ отдала накопленный миллион «сотруднику ФСБ»
31.08.2024 в 10:13
В Бурятии сняли режим ЧС
31.08.2024 в 09:13
В Бурятии сержант обманом вытянул с раненного военного миллион рублей
31.08.2024 в 07:00
Байкал – жемчужина России. Как защищают озеро в Бурятии
30.08.2024 в 18:50
В Улан-Удэ спортсмены и тренеры уехали на СВО
30.08.2024 в 17:30
ЗУРХАЙ
с 28 августа по 3 сентября

Читайте также
В Бурятии дорожает всё
Реальная инфляция в республике достигла 70% с начала 2022 года
01.09.2024 в 07:00
Жители Бурятии раскупают автомобили
Количество автокредитов выросло почти на 40%
31.08.2024 в 14:00
Байкал – жемчужина России. Как защищают озеро в Бурятии

В республике работают федеральные проекты и программы по Байкалу

30.08.2024 в 18:50
В Улан-Удэ спортсмены и тренеры уехали на СВО
Один из добровольцев – отец шестерых детей
30.08.2024 в 17:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru