Осужденные в Бурятии рвутся на СВО

Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова проверила содержание осужденных с различными формами туберкулеза в ФКУ ЛИУ-5, где они проходят лечение. Многие из них высказали свое намерение подписать контракт с Минобороны и пойти на СВО.

В составе комиссии Юлия Жамбалова посетила пилораму учреждения и осмотрела условия труда осужденных. В результате было выявлено, что один из осужденных работал без спецобуви. Нарушение было устранено незамедлительно, администрацией учреждения ему были выданы новые сапоги.

В столовой осужденный, трудоустроенный поваром, длительное время работал без выходных. Учет рабочего времени работников столовой и правильность начисления выплат за переработку будет проверена прокуратурой республики.

После посещения объектов исправительного учреждения Уполномоченный по правам человека провела прием осужденных по личным вопросам. Она рассказала, что от осужденных поступали обращения о желании подписать контракт с Минобороны РФ, для прохождения военной службы в зоне проведения СВО. Помимо этого, были обращения о несогласии с исчислением срока содержания под стражей в период следственных действий, о незаконных удержаниях с пенсии, а также о не своевременном переводе денежных средств родственникам для оплаты коммунальных услуг.

Основные вопросы были решены на месте и даны разъяснения. По остальным вопросам, обращения приняты в работу Уполномоченным.

Фото: Юлия Жамбалова, страница Вконтакте