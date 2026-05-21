Общество 21.05.2026 в 13:05

Владимир Павлов: «Гуржап Очиров-буряад арадай урдаа хараха баатарнуудай нэгэн»

A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Владимир Павлов: «Гуржап Очиров-буряад арадай урдаа хараха баатарнуудай нэгэн»
Фото: Хурал Бурятии
Агууехэ дайнай ветеран Гуржап Очировой түрэл гаралнуудта Улаан Тугай орден дамжуулгын баяр ёhолол Буряад Уласай Арадай Хурал соо үнгэрбэ. 93 жэл удаа болоод, шагналынь Баатарай гэр бүлэдэ дамжуулагдаа. Краснодарска хизаарай Хуули баталалгын Суглаанай түлөөлэгшэд Кубаниин бэдэрэлгын ябуулга эмхидхэгшэдтэй шагналынь Буряад орон асарhан байна. 

2025 оной эхиндэ Краснодарhаа холо бэшэхэнэ, Орден олдогдоhон юм. 

Энэ ёhололдо Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов, Оросой Холбооной Баатар Дашибал Мункожаргалов, Гуржап Ванюшкеевич Очировой аха дүүнэр хабаадаба. 

«Манай нютагай Гуржап Очиров буряад арадай урдаа хараха баатар хүбүүдэй нэгэн мүн. Агууехэ дайнда хабаадаhан, олон шагналнуудта хүртэhэн байна. Бэдэрэлгын ажал ябуулhан зондо баярые хүргэнэбди»,-гээд Владимир Павлов тэмдэглээ.

Гуржап Очиров Баргажанай аймагай Яарикта нютагта 1905 ондо түрэhэн юм. Тэрэнэй басаган Мэдэгма Гуржаповна Очирова, аша хүбүүн Элбэг-Доржо Олзоев хоерто Улаан Тугай орден дамжуулагдаа. Удаань Краснодарhаа ерэhэн айлшад Баргажанай ба Хурамхаанай аймаг ошожо, ветеранай нютаг хүрэhэн байна.
Теги
хурал

Все новости

Буйного жителя Бурятии пришлось усмирять в самолете веревками
21.05.2026 в 13:13
Владимир Павлов: «Гуржап Очиров-буряад арадай урдаа хараха баатарнуудай нэгэн»
21.05.2026 в 13:05
В Улан-Удэ не состоялись торги на достройку третьего моста
21.05.2026 в 13:00
В Бурятии будут продавать огурцы, выращенные заключенными
21.05.2026 в 12:38
Жительница Бурятии жила за счет умершей подруги
21.05.2026 в 12:11
Закаменский район Бурятии тонет в дождевых водах
21.05.2026 в 11:55
Жительница Бурятии из Заиграево отметила 102-й день рождения
21.05.2026 в 11:42
В Бурятии экс-главу осудили за подрыв авторитета власти
21.05.2026 в 11:41
По газопроводу «Сила Сибири-2» появилось «понимание»
21.05.2026 в 11:29
В Иркутске на железной дороге украли 1,5 миллиарда рублей
21.05.2026 в 11:26
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Буйного жителя Бурятии пришлось усмирять в самолете веревками
Из Москвы в Красноярск он летел пьяным и матерился
21.05.2026 в 13:13
В Бурятии будут продавать огурцы, выращенные заключенными
В колонии-поселении собрали первый урожай свежих овощей
21.05.2026 в 12:38
Жительница Бурятии жила за счет умершей подруги
После ее смерти она продолжала пользоваться ее картой
21.05.2026 в 12:11
Жительница Бурятии из Заиграево отметила 102-й день рождения
О жизненном пути долгожительницы рассказали в минсоцзащиты
21.05.2026 в 11:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru