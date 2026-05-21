Общество 21.05.2026 в 13:05
Владимир Павлов: «Гуржап Очиров-буряад арадай урдаа хараха баатарнуудай нэгэн»
Агууехэ дайнай ветеран Гуржап Очировой түрэл гаралнуудта Улаан Тугай орден дамжуулгын баяр ёhолол Буряад Уласай Арадай Хурал соо үнгэрбэ. 93 жэл удаа болоод, шагналынь Баатарай гэр бүлэдэ дамжуулагдаа. Краснодарска хизаарай Хуули баталалгын Суглаанай түлөөлэгшэд Кубаниин бэдэрэлгын ябуулга эмхидхэгшэдтэй шагналынь Буряад орон асарhан байна.
2025 оной эхиндэ Краснодарhаа холо бэшэхэнэ, Орден олдогдоhон юм.
Энэ ёhололдо Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов, Оросой Холбооной Баатар Дашибал Мункожаргалов, Гуржап Ванюшкеевич Очировой аха дүүнэр хабаадаба.
«Манай нютагай Гуржап Очиров буряад арадай урдаа хараха баатар хүбүүдэй нэгэн мүн. Агууехэ дайнда хабаадаhан, олон шагналнуудта хүртэhэн байна. Бэдэрэлгын ажал ябуулhан зондо баярые хүргэнэбди»,-гээд Владимир Павлов тэмдэглээ.
Гуржап Очиров Баргажанай аймагай Яарикта нютагта 1905 ондо түрэhэн юм. Тэрэнэй басаган Мэдэгма Гуржаповна Очирова, аша хүбүүн Элбэг-Доржо Олзоев хоерто Улаан Тугай орден дамжуулагдаа. Удаань Краснодарhаа ерэhэн айлшад Баргажанай ба Хурамхаанай аймаг ошожо, ветеранай нютаг хүрэhэн байна.
