Происшествия 21.05.2026 в 13:37

Свыше десятка приусадебных участков в двух районах Бурятии ушли под воду

На территории введен режим повышенной готовности
Текст: Елена Кокорина
В МЧС Бурятии сообщили о затоплении приусадебных участков в Закаменском и Тункинском районах. Подтопленных жилых домов при этом нет. Напомним, что из-за обильных осадков там произошел выход вод реки Оронгодой.

- В населенном пункте Утата Закаменского района затопило 13 приусадебных участков. Силами администрации МО «Закаменский район» и СП МО «Утатайское» проведены работы по обустройству водоотводного канала. На территории МО СП «Утатайское» введён режим повышенной готовности, - отмечают в региональном МЧС.

В Тункинском районе в населенном пункте Жемчуг подтоплены четыре приусадебных участка. Угрозы жилым домам тоже пока нет. На месте работает администрация сельского поселения и муниципального образования.

Ситуацию взяла на контроль прокуратура республики. Ведомство проверит соблюдение законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Сегодня в 16 часов прокурор района проведет личный прием пострадавших граждан в здании администрации МО СП «Утатайское» по адресу ул. Центральная, 63, с. Утата.

Фото: прокуратура РБ

 

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
