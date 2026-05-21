Свыше десятка приусадебных участков в двух районах Бурятии ушли под воду

В МЧС Бурятии сообщили о затоплении приусадебных участков в Закаменском и Тункинском районах. Подтопленных жилых домов при этом нет. Напомним, что из-за обильных осадков там произошел выход вод реки Оронгодой.

- В населенном пункте Утата Закаменского района затопило 13 приусадебных участков. Силами администрации МО «Закаменский район» и СП МО «Утатайское» проведены работы по обустройству водоотводного канала. На территории МО СП «Утатайское» введён режим повышенной готовности, - отмечают в региональном МЧС.

В Тункинском районе в населенном пункте Жемчуг подтоплены четыре приусадебных участка. Угрозы жилым домам тоже пока нет. На месте работает администрация сельского поселения и муниципального образования.

Ситуацию взяла на контроль прокуратура республики. Ведомство проверит соблюдение законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Сегодня в 16 часов прокурор района проведет личный прием пострадавших граждан в здании администрации МО СП «Утатайское» по адресу ул. Центральная, 63, с. Утата.

