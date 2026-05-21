Закаменский район Бурятии тонет в дождевых водах

На территории сельского поселения «Утата» в Закаменском районе, сегодня утром ввели режим повышенной готовности. Вследствие сильного дождя произошёл выход воды на пойму реки Оронгодой. Затоплены территории прилегающие к домовладениям и существует угроза подтопления социально-значимых объектов, а СП «Далахайское» отрезало от других населенных пунктов.

В 10 утра глава Закаменского района собрал оперативный штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. Принимаются срочные меры по минимизации ущерба, ликвидации последствий, недопущению воды к жилым домам и социальным объектам.

Организована работа МАУ «ЗакамДор» по вскрытию автомобильной дороги и пропуска воды через проезжую часть дороги «Утата – Далахай». Производится дежурство на дороге, установлены предупреждающие знаки.

- На месте работают экипажи полиции. Организована работа по безопасности дорожного движения. Комитетом экономического развития созданы необходимые запасы продовольствия, продуктов питания на период паводка. Сельское поселение «Далахайское» на короткий период, примерно на 1,5 часа будет отрезано от автомобильного сообщения с близлежащими населёнными пунктами. В эти минуты производятся работы по организации объездной дороги. В работе штаба принимают участие все оперативные службы, - сообщают в Администрации района.

