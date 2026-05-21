В Бурятии чествовали семьи-победители регионального этапа конкурса «Семья года -2026»

В Бурятии чествовали семьи, ставшие победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года - 2026». Мероприятие приурочено к первому празднованию Дня семьи в Республике Бурятия, отмечаемого 11 мая – в 24-й лунный день месяца дракона по лунному календарю, день проявления лика богини Янжимы. Богиня Янжима в традиции почитается как покровительница семьи, женщин, материнства и вдохновения.- В этом году региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» мы провели в 11-й раз. Поступило 37 заявок из 17 районов Республики Бурятия и г. Улан-Удэ. Больше всего заявок направлено на номинацию «Многодетная семья», - рассказала Татьяна Быкова, министр социальной защиты населения Республики Бурятия. – И все семьи-участники - настоящие герои нашего времени, хранители любви, верности и традиций.Сразу две супружеские пары из Еравнинского района стали победителями в двух номинациях. Семья Александра и Татьяны Колоковых – «Лучшая многодетная семья». Почти 20 лет вместе. В их семье 19 детей - четверо родных детей, и 15 ребят они приняли на воспитание. По признанию родителей, для них каждый ребенок - это целый мир и главная их радость.Их земляки Жамбал Нимбуев и Жаргалма Долсонова – лидеры в номинации «Сельская семья», родители воспитывают пятерых замечательных сыновей. Как и в любой семье, у них есть свой уклад и традиции, которые передаются от старшего поколения к младшим.В номинации «Молодая семья» победители - супруги Батор и Туяна Гармаевы из Курумканского района, они создали свою семью в 2011 году, а сегодня воспитывают уже четверых детей и находятся в статусе многодетных родителей.В номинации «Золотая семья» - Дамбадугар Доржиевич Бочиктоев и Дарима Цыбикжаповна Цыренова из г. Улан-Удэ, в браке они с 1975 года – более 50 лет. Супруги - пример опоры и поддержки в семейной жизни для сына и внуков.В номинации «Семья – хранитель традиций» не было равных Дымбрылу Ринчиновичу и Любови Ринчиндоржиевне Ринчиновым из Хоринского района. Они настоящие труженики, потомственные животноводы, в родном совхозе трудились чабанами и по сей день ведут личное подсобное хозяйство. В большой и дружной семье - пятеро детей, 18 внуков и два правнука.В номинации «Семья защитника Отечества» - Андрей Валерьевич и Татьяна Борисовна Найдановы из Селенгинского района. Военная династия Найдановых уже 80 лет защищает Родину - четвертое поколение мужчин из этой семьи выполняет свой воинский долг перед своей страной.В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, что достойные семьи республики представят Бурятию на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Семья года - 2026». Торжественная церемония победителей федерального этапа пройдет в октябре в Государственном Кремлевском дворце.Масштабное мероприятие «Семья года - 2026», объединяющее достойные семьи и династии со всех уголков России, направлено на укрепление института семьи, сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей. Оно проходит в рамках реализации национального проекта «Семья», являясь важным элементом государственной политики, направленной на развитие и поддержку российских семей.