Общество 21.05.2026 в 13:13

Буйного жителя Бурятии пришлось усмирять в самолете веревками

Из Москвы в Красноярск он летел пьяным и матерился
Текст: Елена Кокорина
В аэропорту Красноярска транспортные полицейские задержали 44-летнего жителя Бурятии, устроившего дебош на борту самолёта, следовавшего из Москвы. Сообщение о неадекватном пассажире поступило в линейный отдел полиции прямо во время полёта.

- Прибывшие на место сотрудники установили, что мужчина на протяжении всего рейса находился в состоянии алкогольного опьянения: выражался грубой нецензурной бранью, мешал окружающим и плохо ориентировался в пространстве. На замечания экипажа реагировал агрессивно и отказывался прекращать беспорядок. Опасаясь, что он может причинить вред себе или другим людям, бортпроводники при помощи других пассажиров ограничили его передвижение с помощью стяжек. В таком положении дебошира удерживали до посадки самолёта в Красноярске, - рассказали в Управлении на транспорте МВД РОССИИ по СФО.
Прибывшие транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило у задержанного состояние опьянения лёгкой степени.

На жителя Бурятии составили протоколы за хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Фото: нейросеть

