Экономика и бизнес 21.05.2026 в 13:00
В Улан-Удэ не состоялись торги на достройку третьего моста
На аукцион не поступило ни одной заявки
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ не состоялся аукцион на достройку третьего моста через Уду со стартовой стоимостью 5,5 млрд рублей. Причина – отсутствие заявок на участие в закупке.
Напомним, строительство третьего моста через Уду, который получил название «Талаан» («Удача»), началось весной 2020 года. Первоначально объект планировали сдать в конце 2024 года, а его стоимость оценивалась в 7,5 млрд рублей. Затем цена контракта возросла до 8,6 миллиардов, а сроки сдачи объекта стали постоянно сдвигаться.
В конце 2024 года стало ясно, что объект превращается в долгострой. Спустя еще год, в октябре 2025 года, Бурятрегионавтодор, наконец, расторг договор с подрядчиком – «Хотьковским автомостом». Тот, к слову, вскоре отправился на банкротство.
Месяц назад зампред правительства Евгений Коркин на форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» заявил, что третий мост в Улан-Удэ планируют достроить в 2028 году.
«Проект сложный, подрядчик меняется. Но финансирование есть, торги запущены. Мост станет важнейшим транспортным решением для Улан-Удэ», - сказал чиновник.
Обязательство достроить мост недавно подтвердил и глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Сейчас делаем новые торги, новый контракт, - соответственно, мост достраиваем. В любом случае достроим. Сейчас ищем нового подрядчика. Конкурсные процедуры объявлены, то есть мы в процессе. Финансирование Росавтодором предусмотрено по мосту, так что процесс не останавливается», - заявил Алексей Цыденов в интервью местным СМИ.
Отметим, на момент заморозки строительства объект был готов только на 49%.
