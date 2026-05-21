Экономика и бизнес 21.05.2026 в 13:00

В Улан-Удэ не состоялись торги на достройку третьего моста

На аукцион не поступило ни одной заявки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ не состоялись торги на достройку третьего моста
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ не состоялся аукцион на достройку третьего моста через Уду со стартовой стоимостью 5,5 млрд рублей. Причина – отсутствие заявок на участие в закупке.

Напомним, строительство третьего моста через Уду, который получил название «Талаан» («Удача»), началось весной 2020 года. Первоначально объект планировали сдать в конце 2024 года, а его стоимость оценивалась в 7,5 млрд рублей. Затем цена контракта возросла до 8,6 миллиардов, а сроки сдачи объекта стали постоянно сдвигаться. 

В конце 2024 года стало ясно, что объект превращается в долгострой. Спустя еще год, в октябре 2025 года, Бурятрегионавтодор, наконец, расторг договор с подрядчиком – «Хотьковским автомостом». Тот, к слову, вскоре отправился на банкротство.

Месяц назад зампред правительства Евгений Коркин на форуме «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» заявил, что третий мост в Улан-Удэ планируют достроить в 2028 году. 

«Проект сложный, подрядчик меняется. Но финансирование есть, торги запущены. Мост станет важнейшим транспортным решением для Улан-Удэ», - сказал чиновник.

Обязательство достроить мост недавно подтвердил и глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Сейчас делаем новые торги, новый контракт, - соответственно, мост достраиваем. В любом случае достроим. Сейчас ищем нового подрядчика. Конкурсные процедуры объявлены, то есть мы в процессе. Финансирование Росавтодором предусмотрено по мосту, так что процесс не останавливается», - заявил Алексей Цыденов в интервью местным СМИ.

Отметим, на момент заморозки строительства объект был готов только на 49%.
Теги
третий мост строительство торги

Все новости

Буйного жителя Бурятии пришлось усмирять в самолете веревками
21.05.2026 в 13:13
Владимир Павлов: «Гуржап Очиров-буряад арадай урдаа хараха баатарнуудай нэгэн»
21.05.2026 в 13:05
В Улан-Удэ не состоялись торги на достройку третьего моста
21.05.2026 в 13:00
В Бурятии будут продавать огурцы, выращенные заключенными
21.05.2026 в 12:38
Жительница Бурятии жила за счет умершей подруги
21.05.2026 в 12:11
Закаменский район Бурятии тонет в дождевых водах
21.05.2026 в 11:55
Жительница Бурятии из Заиграево отметила 102-й день рождения
21.05.2026 в 11:42
В Бурятии экс-главу осудили за подрыв авторитета власти
21.05.2026 в 11:41
По газопроводу «Сила Сибири-2» появилось «понимание»
21.05.2026 в 11:29
В Иркутске на железной дороге украли 1,5 миллиарда рублей
21.05.2026 в 11:26
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Сбербанк встревожился массовым переходом на наличные
В Бурятии малый бизнес при расчётах с населением наличными все активнее предлагает скидку в 5%
20.05.2026 в 09:41
Фанерный завод в Бурятии окончательно канул в небытие
Несмотря на преференции, предприятие не смогло остаться на плаву
19.05.2026 в 16:08
Бурятские потребители пострадают от войны между США и Ираном
Цены на уголь бьют рекорды, что может отразится на тарифах на тепло
19.05.2026 в 12:37
Новосибирская область завалила Казахстан косметикой
74% всей косметической продукции Сибири было отправлено за рубеж из Новосибирска
19.05.2026 в 12:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru