В Улан Удэ ввели режим повышенной готовности

Мэр города Игорь Шутенков сообщил о введении в Улан-Удэ режима повышенной готовности. Все городские службы переведены в усиленный режим работы, а коммунальщики оперативно откачивают лужи на улицах и дорогах с помощью помп и вакуумных машин. Движ в городе, как и всегда, создал обычный дождь.

Техника Комбината по благоустройству в количестве 34 единиц: грейдеры, самосвалы, погрузчики, вакуумные машины, мотопомпы — наготове.

- Режим повышенной готовности, помимо спецтехники Комбината по благоустройству, позволяет для устранения последствий сильного дождя привлечь технику сторонних организаций. Держу ситуацию на контроле. Будем работать до полного устранения последствий в круглосуточном режиме, - заключил мэр города.

