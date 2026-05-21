Жительница Бурятии из Заиграево отметила 102-1 день рождения

В Заиграевском районе Бурятии 102-й день рождения встретила труженица тыла Анна Балдаевна Шагдурова. Именинницу поздравили коллеги и совет ветеранов, вручив открытку от Главы Бурятии, а также подарок и цветы. Главная награда ветерана — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Беззаботное детство оборвала война. В семье, где не было своего угла и приходилось жить в сторожке, стало ещё тяжелее. Все братья ушли на фронт, а 17-летняя Анна вместе с сестрой встала к станку. Главным делом для девушек стал пошив тёплых шуб для солдат.



- Мы вкладывали в карманы записки с пожеланием скорой победы и своим адресом. Ответы с благодарностью за спасительное тепло приходили с передовой, придавая сил, - вспоминает ветеран.

Позже работала делопроизводителем в школе, распределяла хлеб и талоны на муку для детей, а впоследствии - секретарём исполкома, архивариусом, а затем 20 лет возглавляла отдел ЗАГС Баргузинского района.

После войны встретила мужа, с которым прожила 59 лет. Воспитала шестерых детей. Сегодня у Анны Балдаевны 17 внуков, 31 правнук и 11 праправнуков.

Фото: минсоцзащиты Бурятии