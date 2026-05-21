Общество 21.05.2026 в 12:38

В Бурятии будут продавать огурцы, выращенные заключенными

В колонии-поселении собрали первый урожай свежих овощей
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии в колонии-поселении № 3 собран первый урожай свежих овощей. Там выросли огурцы и редис, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Бурятия.

- Администрацией колонии созданы все условия для хорошей урожайности. На огородах смонтирована система капельного орошения, обеспечивается поддержание оптимальной температуры и влажности воздуха, а также своевременно проводится подкормка растений, - отметили в УФСИН. Выращенный урожай направляется на организацию питания осужденных, а также реализуется местному населению.

В ведомстве отметили, что колония готова к сотрудничеству с организациями в части поставки свежих огурцов.

Фото: Номер один

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
