В Бурятии будут продавать огурцы, выращенные заключенными

В Бурятии в колонии-поселении № 3 собран первый урожай свежих овощей. Там выросли огурцы и редис, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Бурятия.

- Администрацией колонии созданы все условия для хорошей урожайности. На огородах смонтирована система капельного орошения, обеспечивается поддержание оптимальной температуры и влажности воздуха, а также своевременно проводится подкормка растений, - отметили в УФСИН. Выращенный урожай направляется на организацию питания осужденных, а также реализуется местному населению.

В ведомстве отметили, что колония готова к сотрудничеству с организациями в части поставки свежих огурцов.

