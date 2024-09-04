Многодетная мать в Бурятии делает бесплатный педикюр инвалидам

В Джидинском районе Бурятии мама троих маленьких детей открыла маникюрный салон и за год стала довольно успешным предпринимателем. Несмотря на плотный график, женщина помогает постояльцам местного дома-интерната и делает им бесплатный педикюр.

В районах Бурятии сельчане все чаще становятся предпринимателями. В этом им помогает социальный контракт президентского нацпроекта «Демография». Многие уже могут похвастаться своими успехами и одна из них многодетная мама из Джидинского района Виктория Полютова. Она стала участником программы по выходу из трудной жизненной ситуации в марте прошлого года и в отдел социальной защиты пришла с готовым бизнес-планом по открытию маникюрного салона.

- У меня трое детей. Старшему сыну 11, средней дочери 7, самой маленькой – 3 года. Будучи в декретном отпуске с младшим ребенком, освоила азы маникюрного дела, закончила курсы. Конечно, были сомнения пойдёт ли моё дело. Однако время показало, что я сделала правильный выбор. За время работы сформировалась клиентская база, которая постоянно пополняется. Людям, которым понравилось качество моей услуги, приводят с собой подруг и знакомых. А мои доходы растут, - рассказывает Виктория.

В районном отделе соцзащиты рассказали, что многодетная мама еще и благотворитель. Она оказывает услуги для проживающих местного дома-интерната и делает педикюр престарелым гражданам и инвалидам абсолютно бесплатно.

Фото: loon.site