У пьющего жителя Бурятии отобрали автомобиль

У жителя Бичурского района Бурятии за управление транспортным средством в состоянии опьянения конфискован автомобиль. Суд принял такое решение, потому мужчина неоднократно попадался пьяным за рулем.

- Суд установил, что 36-летний мужчина в марте 2023 года привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии опьянения, за что был лишен прав. Не сделав для себя должных выводов, в марте 2024 года он вновь сел за руль после употребления спиртного, - рассказали в прокуратуре республики.

Бичурский районный суд приговорил виновного к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

- Автомобиль «Тойота Королла», на котором совершено преступление, по решению суда был конфискован в доход государства, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site