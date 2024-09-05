Общество 05.09.2024 в 11:01

В Бурятии под давлением женщину заставили отдать 400 тысяч рублей

Мошенники просто запугали 58-летнюю сельчанку
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии под давлением женщину заставили отдать 400 тысяч рублей

58-летняя  жительница Бурятии понимая, что общается по телефону с мошенником, все равно перевела ему почти 400 тысяч личных и заемных средств. Она не выдержала психологического давления и выполнила все указания афериста.

2 сентября она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

 - Женщина рассказала, что незнакомец, представившийся сотрудником финансовой организации, позвонил ей в начале августа. Он сказал, что на ее счету имеется крупная сумма, хотя на самом деле у сельчанки  никакой внушительной суммы не было ни на одном из её банковских счетов. Лже-консультант рекомендовал скачать ей приложение, установив которое она увидела, что на ее счету лежит 6 тысяч долларов. По словам злоумышленника, их нужно было срочно вывести, - рассказали в МВД республики.

Женщина убеждала консультанта, что это не её деньги, но тот убеждал её в обратном и пригрозил проблемами с правоохранительными органами, которых «однозначно заинтересует вопрос источника крупной суммы».
 - Оказывая психологическое давление на гражданку, мошенник потребовал открыть банковское приложение и показать все имеющиеся у нее счета, включив демонстрацию экрана. После приказал увеличить лимит по кредитной карте, выполнить ряд финансовых операций по её счетам и продиктовать коды подтверждений, поступавшие в смс. В общей сложности она перевела злоумышленникам 385 тысяч рублей - как кредитных средств, так и собственных сбережений, - добавили в полиции.
Следователю потерпевшая объяснила, что понимала, что общается с интернет-преступниками, но из-за непрекращающихся звонков и напряжения, которое создавали злоумышленники, пошла у них на поводу. Она надеялась, что после перевода средств мошенники оставят её в покое.
Возбуждено уголовное. Ведётся следствие.

Фото: loon.site

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