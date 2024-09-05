Общество 05.09.2024 в 12:34

По железной дороге Бурятии будет колесить современная поликлиника

Медпоезд «Святой Пантелеймон» представили на ВЭФе
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Текст: Елена Кокорина
По железной дороге Бурятии будет колесить современная поликлиника

В Бурятию приедет уникальный передвижной  клинико-диагностический центр, который представили на ВЭФе. «Поезд «Святой Пантелеймон» оснащен уникальными медицинскими приборами, поэтому у жителей республики появится возможность провести качественные лабораторные и функциональные исследования.

Поезд состоит из 14 вагонов, 8 из которых – медназначения. В нем есть вагоны лучевой и функциональной диагностики. два терапевтических, хирургический, лабораторный, ординаторская и вагон-регистратура. Все кабинеты оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

- У пациентов передвижной поликлиники будет возможность сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и гериатра. Для жителей отдаленных районов Бурятии это станет дополнительной возможностью обследоваться на современном оборудовании, у узких специалистов, - рассказала в своем телеграм-канале зампред правительства Бурятии Евгения Лудупова.

Кроме Бурятии поезд проедет по 8 субъектам ДФО и СФО. Республику он посетит дважды. В декабре будет работать на станциях Наушки, Джида, Селендума, Гусиное озеро, Загустай, Горхон, Новоильинский, Заиграево,  Татаурово, Селенга, Мысовая (Бабушкин), Танхой, Выдрино.

В марте и апреле на стациях: Северобайкальск, Кичера, Ангоя, Новый Уоян, Кюхельбекерская, Окусикан, Таксимо.

Все обследования для граждан пройдут бесплатно.

Фото: из телеграм-канала Евгении Лудуповой

Теги
поезд диагностика здоровье

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