Общество 05.09.2024 в 13:21

В Улан-Удэ водитель остался без одежды, денег и телефона

Вор обчистил его во время разгрузки товара
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ водитель остался без одежды, денег и телефона

В Улан-Удэ водитель Газели остался без одежды, денег и телефона. Вор обчистил его, пока он разгружал доставленные в зоомагазин товары.
Преступление произошло в феврале в Октябрьском районе.

- Пока водитель разгружал товар, проходивший мимо злоумышленник воспользовался ситуацией. Он открыл незапертую дверь «Газели» и с сиденья рядом с водительским похитил куртку с телефоном в кармане. Ущерб составил более 19,5 тысяч рублей. Верхнюю одежду выбросил и избавился от сим-карты. А вот украденным телефоном сначала пользовался, а затем продал, - рассказали в полиции республики.
Ранее преступник уже трижды привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Последний раз в 2018 году. Трудоустроен.
Возбуждено уголовное. Ведётся следствие.

Фото:  loon.site

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