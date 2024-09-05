Общество 05.09.2024 в 14:28
Тренер женской сборной по боксу оказался в колонии Бурятии
Он провел встречу с осужденными
Текст: Елена Кокорина
Осужденных исправительной колонии № 8 посетил старший тренер женской сборной России по боксу, мастер спорта СССР и заслуженный тренер Бурятии Бадма Бадмаев.
Как рассказали в УФСИН республики, он побеседовал с осужденными о своём пути в спорте и поделился секретами здорового образа жизни.
- Тренер по боксу объяснил, почему так важно заниматься спортом и как это помогает поддерживать здоровье и хорошую физическую форму. В заключении встречи он провёл с осужденными беседу о важности целей и достижений результата в жизни, - комментируют в УФСИН.
Фото: УФСИН по РБ
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