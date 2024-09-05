Общество 05.09.2024 в 14:57
«Дети думали, что притащили домой щенка»
В Новосибирске спасли дикого лисенка, который потерял маму
Текст: КП-Новосибирск
24-летняя Юлия Бабенко из Новосибирска приручила дикого лисенка: теперь он кушает с ее рук и любит играть с человеком. История зверька необычная. Дети нашли его в лесу на ОбьГЭС, подумали, что это щенок, и притащили домой. Родители были в шоке: ведь перед ними сидел дикий зверь, а не домашний. Взрослые стали искать, кто готов приютить животное. Откликнулась Юлия, которая держит дома настоящий зоопарк: две собаки, пять кошек и более десяти белок. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.
Школьники нашли маленького лисенка в лесу у парка на ОбьГЭСе на майских праздниках. Мальчик и девочка увидели зверька и, в уверенности, что перед ними милый щенок, приманили его к себе. Потом притащили малыша домой. Родители ахнули:
- Какой щенок? Это же лиса! Причем очень маленькая! Одна в дикой природе не выживет…
Взрослые обзвонили почти все ветклиники, нашли контакты волонтеров из Новосибирского центра по проблемам диких животных. Через два дня за зверьком приехала волонтер и ветврач Юля.
- Лисичке не было и месяца. Как она оказалась рядом с людьми, почему далась детям — непонятно, возможно, мать бросила малышку. Я назвала лисичку Лейла, поселилась она у меня в квартире. Сначала выкармливала смесью для новорожденных щенят, потом давала курицу, мышей. Лейла оказалась совсем ручная, могла залезть ко мне в кровать и сопеть под боком, – рассказала врач зооветцентра «Ноев Ковчег» Юлия Бабенко.
Юлия знает, как обращаться с животными. Она отучилась в НГАУ на ветеринара, работала в Новосибирском зоопарке и уже держала в своей четырехкомнатной квартире целый зверинец. Лисенок Лейла дружила с двумя ирландскими сеттерами, пятью кошками, бобрами, нутриями и десятком белок. За лето лисичка подросла до размеров спаниэля и стала проявлять характер. Тут уже пришлось подумать о пристройстве на свежем воздухе. Так, лиса попала в вольер при конном клубе.
- Гены взяли свое, она начала прятаться, могла тявкнуть или укусить. Да и собаки проявляли уже к ней охотничий интерес. Мы смастерили лисоньке небольшой вольер при конном клубе. Теперь она опасается людей, но меня узнает и сразу бежит ко мне, — говорит Юлия. — Недавно лису мы стерилизовали. В неволе они живут по 10 лет, а эта операция продлит ей жизнь и избавит от рисков рака по женской части, это я говорю как врач. После стерилизации лиса не будет сходить с ума в период гона. В Академгородке есть питомник одомашненных лис при ИЦиГ СО РАН, но там выводят добрых лисят в течение нескольких поколений. А Лейла просто сама по себе особенная — не испугалась детей и не спряталась, как делают другие дикие зверьки. Сейчас Лейла на время у меня снова в квартире, пока заживают шрамы, отъедается. Я буду, конечно, навещать ее в конном клубе и выгуливать ее на шлейке, чтобы ей не было одиноко. Да и я уже без нее скучаю.
Школьники нашли маленького лисенка в лесу у парка на ОбьГЭСе на майских праздниках. Мальчик и девочка увидели зверька и, в уверенности, что перед ними милый щенок, приманили его к себе. Потом притащили малыша домой. Родители ахнули:
- Какой щенок? Это же лиса! Причем очень маленькая! Одна в дикой природе не выживет…
Взрослые обзвонили почти все ветклиники, нашли контакты волонтеров из Новосибирского центра по проблемам диких животных. Через два дня за зверьком приехала волонтер и ветврач Юля.
- Лисичке не было и месяца. Как она оказалась рядом с людьми, почему далась детям — непонятно, возможно, мать бросила малышку. Я назвала лисичку Лейла, поселилась она у меня в квартире. Сначала выкармливала смесью для новорожденных щенят, потом давала курицу, мышей. Лейла оказалась совсем ручная, могла залезть ко мне в кровать и сопеть под боком, – рассказала врач зооветцентра «Ноев Ковчег» Юлия Бабенко.
Юлия знает, как обращаться с животными. Она отучилась в НГАУ на ветеринара, работала в Новосибирском зоопарке и уже держала в своей четырехкомнатной квартире целый зверинец. Лисенок Лейла дружила с двумя ирландскими сеттерами, пятью кошками, бобрами, нутриями и десятком белок. За лето лисичка подросла до размеров спаниэля и стала проявлять характер. Тут уже пришлось подумать о пристройстве на свежем воздухе. Так, лиса попала в вольер при конном клубе.
- Гены взяли свое, она начала прятаться, могла тявкнуть или укусить. Да и собаки проявляли уже к ней охотничий интерес. Мы смастерили лисоньке небольшой вольер при конном клубе. Теперь она опасается людей, но меня узнает и сразу бежит ко мне, — говорит Юлия. — Недавно лису мы стерилизовали. В неволе они живут по 10 лет, а эта операция продлит ей жизнь и избавит от рисков рака по женской части, это я говорю как врач. После стерилизации лиса не будет сходить с ума в период гона. В Академгородке есть питомник одомашненных лис при ИЦиГ СО РАН, но там выводят добрых лисят в течение нескольких поколений. А Лейла просто сама по себе особенная — не испугалась детей и не спряталась, как делают другие дикие зверьки. Сейчас Лейла на время у меня снова в квартире, пока заживают шрамы, отъедается. Я буду, конечно, навещать ее в конном клубе и выгуливать ее на шлейке, чтобы ей не было одиноко. Да и я уже без нее скучаю.
Тегиживотные