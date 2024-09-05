Семье погибшего воина из Бурятии вручили Орден Мужества

Накануне в Мухоршибирском районе Бурятии Орден Мужества вручили семье погибшего на СВО Сергея Теслева. Посмертную награду бойца получила его мать.

Сергей Теслев родился 8 мая 1983 года в селе Новый Заган. С 1987 года семья проживала в п. Каменск Кабанского района, а в 1995 вернулись на родину и проживали в селе Мухоршибирь. Там же Сергей окончил Мухоршибирскую среднюю школу №2.

В 2001 году Сергея призвали на срочную службу в ряды ракетно-стратегических войск Российской армии в город Мурманск, где в дальнейшем он продолжил служить по контракту.

Вернувшись домой, занимался установкой евроокон и работал в Ростелекоме.

В июне 2023 года принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Погиб 14 ноября 2023 года.

Фото: Мухоршибирь-инфо.24/7