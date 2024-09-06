В Бурятии поколение зумеров массово отказывается от алкоголя

Молодые жители республики все чаще стали демонстрировать очень здоровые привычки и отказываться от употребления алкоголя в противовес привычкам своих отцов и матерей в 90-е и нулевые годы. Именно этим обусловлено, что 18-25-летние практически перестали быть розничными покупателями спиртного, чем разительно отличаются от предыдущих поколений, когда именно на такой возраст приходился пик потребления алкоголя. О новых трендах – в материале «Номер один».В России по представителям поколения зуммеров (рожденных после 2000 года) есть ежегодная динамика по снижению потребления алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыра Бердыклычева. «Это поколение больше интересуется здоровым образом жизни, есть востребованность и мода на здоровый образ жизни, занятия спортом, фитнесом», — указал он. По его словам, такая тенденция образовалась на фоне осведомленности молодежи и доступа к информации. «Они имеют доступ к информации, и в отношении рекомендаций по здоровому образу жизни они достаточно энергичные», — добавил глава офиса ВОЗ в России. В Бурятии также наблюдаются подобные тенденции – в среде молодых людей употреблять алкоголь стало немодно.- Вы понимаете, если мы заходим в магазин с компанией и кто-то возьмет бутылку водки, то это будет полный треш, просто не поймем его, и, вообще, с ним трудно будет общаться, - делятся своими впечатлениями улан-удэнские зумеры. - Никакого чила и расслабона, поскольку такой человек для нас опасен.Молодые люди, особенно девушки, полагают, что перспектив у выпивающих нет и с ним просто не стоит общаться и тратить на них время.Между тем в Бурятии, по данным Республиканского наркологического диспансера, в 2023 году, по сравнению с 2022-м, число детей с диагнозом «пагубное употребление алкоголя» выросло с шести до девяти. При этом в 2023 году у 102 детей в крови обнаружен этанол, на диспансерном наблюдении с пагубным пристрастием к алкоголю находятся 19 несовершеннолетних. И еще одна цифра: 10% пациентов, которым оказана помощь при отравлении алкоголем, - несовершеннолетние.Между тем эти цифры совершенно не отражают реальность и больше мешают увидеть то, что видно всем: у молодежи появилась куча других дел, отличных от тех, которыми занимались их родители, которые пьянствовали по поводу и без.В целом динамика потребления алкоголя в молодежной среде среди молодых людей снижается. И началось это давно.Так, согласно исследованиям социолога Валерии Кондратенко из НИУ ВШЭ, в период с 2006 по 2019 год доля пьющей молодежи в возрасте от 14 до 22 лет снизилась в два с лишним раза — с 62,1% до 26,9%. Среди причин отказа опрошенные называли отсутствие компании для распития спиртного, недавнее похмелье, нежелание расстраивать семью, медицинские противопоказания или невозможность приобрести алкоголь. Также на отказ работают такие факторы, как нежелание навредить учебе и работе и даже стремление сэкономить.Улан-удэнский политик Игорь Бобков отмечает, что изменилось отношение общества и властей к проблеме.- По поводу подростков у нас имеются ограничения по продаже алкоголя, кроме того, если школьник будет обнаружен выпившим, то сейчас с этим довольно строго разбираются: идет сигнал в полицию, в отдел по делам несовершеннолетних, вызываются родители, составляются протоколы и школьник ставится на учет. Это может перечеркнуть его будущую учебу в вузе и отразиться на карьере. И явно влияет на ограничение потребления, - говорит он.Свою роль сыграли антиалкогольные ограничения и особенно ликвидация пивной рекламы с позитивными человеческими образами в нулевые годы. Когда, например, в эфире шли ролики «Кто идет за «Клинским?», создавая искаженный образ модной молодежи, проводящей время исключительно в компании спиртного.- В целом в возрасте 20-30 лет молодые люди редко выпивают, есть понимание сильного вреда, наносимого алкоголем организму - ведь это хроническое отравление, это мешает работать, водить автомобиль, учиться, делать карьеру. Кроме того, сама по себе цифровая эпоха привела к тому, что есть куда более интересные занятия для молодежи, чем пить в подъезде, как это было в 80-90-е годы, - продолжает Игорь Бобков.В целом молодые люди стали более информированными о вреде спиртного. Так, ранее была распространена идея, что небольшие дозы алкоголя (50 мл в сутки) якобы полезны для сердечно-сосудистой системы. Однако выяснилось, что данные «исследования» были заказаны алкогольными компаниями. Когда же заказчиками исследований являлись независимые структуры, то яд был назван ядом. Поскольку любая доза алкоголя стимулирует процессы хронического воспаления в организме и ускоряет старение. Что отражается на внешнем виде человека. Молодых людей, особенно девушек, это пугает.Председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов отмечает, что, действительно, «северная модель потребления спиртного» в Бурятии среди молодежи перестала быть популярной.- Для такой модели характерно употребление водки или виски, напитков «для суровых мужчин». Молодежи это неинтересно - водка горькая, и они выбирают нечто вкусненькое, латте, коктейли, вейпы с ароматами, в общем, никуда не уходит стремление уйти в иллюзорный мир, просто идут другими дорожками, - говорит он.Общественник также добавляет, что алкоголь стал в целом неинтересен для молодежи, часть из них ушла в другие виды зависимости, «например, в компьютерные игры, когда из монитора, что называется, одни пятки торчат».Алексей Карнаухов отмечает, что трезвенников среди молодежи стало гораздо больше, особенно среди тех, кто выбирает спорт и карьеру.Таким образом, 20 - 30-летние, в отличие от предыдущих поколений, относительно свободны и чисты от алкогольной зависимости и в целом негативно относятся к спиртному. Таким образом, есть шанс, что спустя 10-15 лет, когда эти люди сделают карьеру и придут во власть, они распространят свои убеждения и жесткие установки на повседневную жизнь основной массы людей. Насколько же обоснованны такие предположения?- Думаю, что определенный задел у 20-летних по поводу массового отказа от алкоголя недолговечен, поскольку алкоголизация общества идет, а они находятся не в безвоздушном пространстве. Очень многое будет зависеть от такого фактора, как легкодоступность алкоголя по месту, времени, цене. Пока же я не вижу сильных подвижек в этом вопросе – число алкомаркетов в Бурятии растет небывалыми темпами, - говорит Игорь Бобков.Причем если в России потребление алкоголя ежегодно снижалось, то в Бурятии в последние годы наметился рост. Тем не менее и в стране из-за экономических и политических сложностей население все чаще использует алкоголь в качестве опасного для здоровья, но быстрого способа «смягчить» стресс.- В 2024 году ежегодное снижение объемов потребления алкоголя приостановилось. Нас это тревожит, потому что в предыдущие годы мы видели активную динамику уменьшения потребления,— сообщили в Минздраве РФ.Так, по данным Минпромторга РБ, объем реализации (потребления) на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь (с учетом пива) в 2023 году составил 5,78 литра этанола. Это на 4,7% выше значений 2022 года - 5,51 литра этанола и на 8,9% выше значений 2021 года, когда выпито 5,27 литра этанола.Неслучайно это потребовало от региональных властей жестких антиалкогольных мер.Так, с 1 марта 2025 года в Бурятии магазины, которые находятся в нежилых помещениях многоквартирных домов, должны будут полностью убрать из продажи алкогольную продукцию. Кроме того, сократилось время продажи алкоголя и введены дополнительные дни «сухого закона» - полного отказа от продажи алкоголя в рознице.Фото: «Номер один»