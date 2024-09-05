Бурятия вошла в семерку самых красивых регионов России

Эксперты туриндустрии составили список регионов и мест, где особенно красиво в осеннюю пору, и не смотря на закончившееся лето еще есть шанс застать отличную погоду без дождей и погулять. В семерку самых привлекательных вошла Республика Бурятия.

Список составил интернет-журнал о российском туризме RTourNews.

- Чтобы оценить волшебство природы и всю романтику осени, советуем посетить Байкал. Также рекомендуют отправиться в Баргузинскую долину, где по некоторым поверьям живут духи. Именно поэтому местные жители рекомендуют бережно относиться к природе и не нарушать её покой, - пишут турэксперты.

Помимо наших достопримечательностей, в перечне особо красивых осенних маршрутов оказались Листвянка Иркутской области, парк «Териберка» в Мурманской области, Парк драконов в Приморском крае, Чуйская степь Алтая, Ставропольский Пятигорск и Лебединое озеро в Астраханской области.

Фото: Елена Кокорина