Общество 05.09.2024 в 17:40

В Улан-Удэ открыли первую на Дальнем Востоке школу для особенных детей

В ней будут учиться более 600 ребятишек с ограниченными возможностями здоровья
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ открыли первую на Дальнем Востоке школу для особенных детей
В Улан-Удэ открыли первую на Дальнем Востоке школу для особенных детей. В новой школе №60 в 103-м микрорайоне получать знания будут более 600 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для тех, кто живет в отдаленных районах Улан-Удэ, запустят школьный автобус.

– В 2019 году президент Владимир Владимирович Путин поручил правительству России построить на территории нашей великой страны 1300 школ. И эта прекрасная школа построена в рамках этого поручения. В этом здании еще никто не учился, но в нем уже есть душа. Я хочу пожелать вам, чтобы вы обрели в этой школе свой второй дом. Вас совершенно точно здесь будут любить, вас будут ждать новые знания, новый опыт и будущее. Я вас поздравляю! – сказала заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман, которая приняла участие в открытии школы.


Здесь в 3-этажном здании просторные классы, большие спортивный и актовый залы, кабинеты логопеда, дефектолога, психолога, сенсорная комната, кабинет Монтессори и т.д. Все помещения адаптированы для нужд учеников с особенностями здоровья.


– Эту школу мы ждали давно. Она не привязана к конкретному микрорайону, здесь будут учиться детишки со всего города. И мы хотели, чтобы здесь было уютно, комфортно и интересно учиться. Большое спасибо правительству Республики Бурятия, которое поддержало нашу инициативу, определили концессионера, выделили денежные средства. Школа – замечательная, трехэтажная, которая имеет все возможности для того, чтобы дети, которые требуют повышенного внимания, чувствовали себя здесь комфортно, уютно, не перегружались, имели возможность и получать знания, и отдохнуть, позаниматься спортом. Был подобран замечательный, уникальный педагогический состав, от их теплоты и внимания будет зависеть то, как с нашей жизнью будут знакомиться наши ребятишки, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Школу построили по нацпроекту «Образование». Здесь будут реализовывать инновационные программы и проекты для реабилитации детей и их интеграции в обществе. Для удобства занятия разделят. Очные занятия в первую смену, а во вторую - коррекционно-развивающие и дополнительные занятия для детей, которые обучаются на дому. Открытия школы ждали все: и дети, и родители, и учителя.


– Наконец-то наши ребята пойдут в новое здание, оборудованное по всем требованиям. Долго ждали, переживали и рады сейчас, потому что школа адаптирована для наших ребятишек, и всем будет очень удобно и комфортно заниматься. Раньше проблема заключалась в том, что был большой поток обучающихся. Детям с ограниченными возможностями здоровья трудно влиться в коллектив. Учителя не справлялись с объемом. Сейчас это в прошлом. Школа очень хорошая: преподавательский состав, директор, учителя – очень грамотные, образованные люди. Мои ожидания от учебного процесса оправдались, очень хорошо здесь, – рассказала Наталья, мама третьеклассника.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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