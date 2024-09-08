Маткапитал на миллион

В стране набирает силу новая тенденция: регионы платят дополнительный маткапитал в размере миллиона рублей к существующим федеральным выплатам, чтобы повысить рождаемость. Упор делается на представительниц не материальной, а, скорее, духовной сферы – студенток вузов и ссузов, которым, если они родят до 24 лет, дадут по миллиону. Насколько актуальна такая ситуация в Бурятии и будут ли в республике выплачивать студенткам деньги за естественный, в общем-то, процесс?В Челябинской области, вслед за Ивановской, приняли закон, позволяющий молодым мамам – студенткам вузов или ссузов получить выплату в 1 млн рублей за рождение ребенка во время учебы. «На региональный студенческий капитал могут рассчитывать семьи, в которых родители проходят обучение на очной форме в вузе или в колледже», - сообщает URA.RU. Поддержку от государства смогут получить молодые родители, если возраст матери не превышает 24 года и первый ребенок родился начиная с 1 января 2024 года.Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский полагает, что финансовые стимулы могут привести лишь к временному увеличению рождаемости, но без долгосрочной устойчивости, поскольку «после прекращения программы рождаемость может вновь снизиться».– Мы должны ясно осознавать, что долгосрочные финансовые обязательства Бурятии могут стать бременем для государственного бюджета. Особенно если стимулирование не сопровождается улучшением экономической ситуации в целом и ростом налогооблагаемой базы, - отмечает он.Сколько понадобится средств? По данным Бурятстата, в 2022 году в вузах и ссузах республики обучалось 48 900 студентов. При этом 19 800 получали высшее, а остальные – среднее профессиональное образование. Около 60% - девушки. Иначе говоря, если даже каждая вторая студентка решит родить ребенка до 24 лет, то мы получаем дополнительно 15 тыс. дополнительных новорожденных и 15 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета Бурятии. Напомним, что расходная часть бюджета РБ в 2024 году составила около 117 млрд рублей. То есть речь может идти не о сотнях миллионов рублей дополнительных выплат, а о миллиардах.- Я думают, что Бурятии пока не надо выдумывать подобные меры, которые могут серьезно увеличить дефицит регионального бюджета, поскольку положение у нас некритичное по сравнению с другими регионами, где демографическая ситуация гораздо хуже. Республика по уровню рождаемости занимает второе место в ДФО и 11-е по России, - говорит эксперт.По словам экономиста, в ряде регионов будут введены подобные выплаты, чтобы увеличить прием студентов из других регионов, тем более в Челябинской области испытывают серьезный дефицит в привлечении рабочей силы на предприятиях, в том числе ВПК. И приезд из других регионов молодых людей позволит в будущем «закреплять» их на своей территории.Улан-удэнский политический эксперт Григорий Тупик также полагает, что программа по стимулированию студенток вряд ли будет работать в регионе в ближайшей перспективе.- Ясно, что республика подобные траты не потянет, у нас есть куда более важные и, главное, оперативные социальные и инфраструктурные задачи, на которые не хватает средств, - говорит он.Эксперт затруднился сказать, сколько дополнительных миллиардов рублей необходимо изыскивать дефицитному бюджету региона на подобные сверхвыплаты и какие социальные статьи расходов придется сокращать. Так, в Челябинской области, где недавно ввели стимулы для студенток, на ближайшие три года предусмотрели выплаты в 500 млн рублей. Однако эти суммы не могут стать ориентиром, поскольку процесс зачатия и рождения не поддается никакому планированию и анализу со стороны совершенно посторонних лиц – чиновников.- Речь может идти о миллиардах рублей дополнительных средств, и без помощи федерального бюджета программа не заработает, - уверен Григорий Тупик. – А вот если из Москвы дадут отмашку и обеспечат финансированием, тогда да, можем увидеть результат. Тем не менее, если речь будет идти о коррекции демографических провалов, то, скорее всего, рекомендации к исполнению получат лишь отдельные субъекты страны, там, где сложилась наиболее сложная ситуация с демографией. Иначе бы Москва давно бы довела маткапитал по первому и второму ребенку до 1 млн рублей. Видимо, Минфин РФ против подобной раздачи денег населению.По данным Бурятстата, в 2023 году в республике родилось 10 232 ребенка, из них 5 306 мальчиков и 4 926 девочек. В зарегистрированном браке родилось 66,2% детей. За год рождаемость снизилась на 6,5%. По сравнению с 2022 годом число родившихся уменьшилось на 672 ребенка. Вместе с тем с 2018 года рождаемость в республике неуклонно снижается. Так, за десять месяцев 2024 года зарегистрировано на 1056 меньше рождений, чем в прошлом году. В целом по республике рождаемость составила 10,5 родившегося на 1000 населения. Среди районов Бурятии большая рождаемость была зарегистрирована в самых отдаленных сельских районах - Окинском (15,2 на 1000 населения), Закаменском (14,8), Хоринском (13,3), Джидинском (12,9) и Кижингинском (12,6) районах. В Улан-Удэ уровень рождаемости составил 9,7 на 1000 населения.Как видим, большая рождаемость характерна для сельских районов Бурятии с еще остающимся традиционным стилем жизни. Когда женщина сидит дома, не получает высшее образование, не делает карьеру, а лишь рожает детей, надеясь на социальные пособия (около 20 тыс. рублей на одного ребенка в месяц).Помимо денег, а это основной фактор, в материальных стимулах студенткам очень много скрытых подводных камней. Так, подобные выплаты могут усилить социальное неравенство между семьями с разным социальным статусом. Ведь работающая молодая женщина в Бурятии будет по-прежнему получать от государства за рождение первого ребенка около 600 тыс. рублей, а студентка – 1 млн 600 тыс. рублей, что будет ставить их в более привилегированное положение. Хотя все граждане равны.Тем не менее в стране основной мерой по стимулированию демографии по-прежнему остается маткапитал. Хотя за последнее время он заметно изменился. Так, с 2020 года им можно воспользоваться семьям, в которых родился не только второй, но и первый ребенок. Однако основная часть финансовой поддержки перенесена на первенца. С 2023 года размер материнского капитала изменился. В 2024 году размер маткапитала зависит от того, какой по счету ребенок и когда он родился или был усыновлен.Так, если первый ребенок родился или усыновлен до 2020 года, второй — в 2020 году и позже, то 833 024,74 рубля - на второго. Оба ребенка родились до 2020 года, то 630 380 рублей - на второго. Единственный ребенок родился с 1 января 2020 года — выплата в 630 380 рублей. Первый ребенок родился с 1 января 2020 года — 630 380, а если появился второй, то добавляется 202 643 рубля.В случае когда первый и второй ребенок родились до 2007 года, третий — в 2020 году или позже, то положено 833 024 рубля на третьего.Судя по подобным цифрам, в РФ по новой схеме стали стимулировать и рождение первых детей в семьях. В итоге в стране это вызвало некоторое увеличение рождаемости первых детей, но резкое снижение рождаемости вторых детей и, как следствие, общее падение рождаемости.Неслучайно федеральные чиновники давно уже ставили под вопрос необходимость и эффективность для демографии выплат маткапитала, об этом, в частности, неоднократно заявляли представители Минфина РФ и Минэкономразвития РФ. По мнению экспертов, если семья создается, то она принимает решение завести ребенка вне зависимости от того, сколько денег ей подкинет государство.Выплаты на первого ребенка почти не влияют на решение родить первенца, и с демографической точки зрения маткапитал потерял свою эффективность. А вот когда материнский капитал выдавался после рождения второго ребенка, то это было хорошим стимулом для семей. Если же сегодня чиновники решили «обработать» студенток, то те могут массово решаться на рождение детей из-за финансовых выгод, не имея при этом достаточных ресурсов для обеспечения их благополучия и качественного воспитания в будущем.Также возникает риск формирования зависимости от государственных пособий, поскольку рожать будут мамы, не имеющие постоянных доходов. Это слишком важный вопрос, чтобы принимать решение родить ребенка из-за разовой выплаты, которую в лучшем случае можно будет использовать в качестве первоначального взноса для покупки новостройки. Понятно, что снова выиграют застройщики.А студентка, решившая экстренно забеременеть на первом курсе, чтобы получить деньги, как минимум на два года выключится из студенческой жизни, отстанет от своего потока, и не факт, что после восстановления в вузе она сможет его окончить. Таким образом, кампанейщина в этом вопросе недопустима. Ведь кроме мамы и папы, а также определенного дохода на семью, для рождения ребенка прежде всего нужна уверенность в будущем. А с этим вопросом пока все не столь ясно и понятно.Фото: «Номер один»