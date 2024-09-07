В Бурятии потушили все лесные пожары

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению лишь одного лесного пожара. Возгорание леса произошло в Кяхтинском районе и было успешно ликвидировано.

- По состоянию на утро 7 сентября новых возгораний в республике не зарегистрировано. Однако в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. В период его действия находиться в лесу можно только в специально отведенных местах, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В случае обнаружения возгорания или задымления, в РАЛХ просят сообщить на горячую линию по номеру 20-44-44.

Фото: Елена Кокорина