Общество 07.09.2024 в 11:19

В Бурятии потушили все лесные пожары

Последнее ликвидировали в Кяхтинском районе республики
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии потушили все лесные пожары

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению лишь одного лесного пожара. Возгорание леса произошло в Кяхтинском районе и было успешно ликвидировано.

- По состоянию на утро 7 сентября новых возгораний в республике не зарегистрировано. Однако в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. В период его действия находиться в лесу можно только в специально отведенных местах, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В случае обнаружения возгорания или задымления, в РАЛХ просят сообщить на горячую линию по номеру 20-44-44.

Фото: Елена Кокорина

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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

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