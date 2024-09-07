Владельца яхты в Бурятии оштрафовали на 100 тысяч
За покатушки по Байкалу на моторной яхте предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч. Перевозкой пассажиров он занимался без лицензии.
Проверка соблюдения законодательства Бурятской транспортной прокуратурой была проведена на Байкале в районе с. Турка Прибайкальского района.
- Установлено, что индивидуальный предприниматель за плату осуществлял перевозку 10-ти пассажиров на моторной яхте в акватории озера Байкал. Лицензии на это у него не было. В связи с этим Бурятским транспортным прокурором в отношении перевозчика было возбуждено дело об административном правонарушении, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Судоводитель привлекли к административной ответственности и наказали штрафом в 100 тысяч рублей.
Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.