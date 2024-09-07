Общество 07.09.2024 в 18:08

Школьники Улан-Удэ могут не идти в понедельник в школу

Учебные заведения не смогут прийти в себя к началу недели после выборов
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Текст: Елена Кокорина
Школьники Улан-Удэ могут не идти в понедельник в школу

Комитет по образованию города Улан-Удэ пояснил как будут учиться школьники в ближайший понедельник, 9 сентября. В ведомстве рассказали об организации работы учебных заведений в этот день и уточнили, кто пойдет в школу и будет учиться очно, а кто останется дома на дистанте.

Завтра, 8 сентября, в Бypятии состоится eдиный день гoлocoвaния. Школы, в которых располагаются участковые избирательные комиссии (УИКи) будут организовывать учебный процесс с учетом требований санитарного законодательства.

В 17 школах г. Улан-Удэ занятия пройдут в очной форме (3, 4, 8, 32, 33, 37, 43, 21, 23, 27, 36, 49, 50, 51,  59, 60, 64, мгл), а в 22 школах образовательный процесс будет организован в дистанционном формате (1, 2, 5, 9, 12, 15, 19, 20, 25, 31, 35, 44, 47, 54, 57, 58, 63, 14, 22, 41, 46, 48).

В пяти школах Железнодорожного района  пройдет праздник День здоровья (7, 13, 26, 40, ОСОШ 1), а в шести школах (17, 29, 38, 42, 52, 56) 1 смена будет учиться в дистанционном формате, 2 смена – очно.

В 65-й школе первая смена начнется с 10 часов, вторая смена с 14 в очном формате.

В 18-й школе первая смена начнётся с 9 утра.

В 108-й школе первая смена начнётся с 8:30 ч.

В 55-й школе на дистант переходят 1-4 классы, а вот 5-11 классы учатся в обычном режиме.

 Администрации школ самостоятельно размещают информацию на официальном сайте, в госпабликах и мессенджерах.

Напомним, что в воскресенье в Бypятии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Жители республики будут выбирать депутатов горсовета Улан-Удэ, Кяхты и 12 районных советов. В семи сельских поселениях выберут глав и ещё в пяти – местных депутатов. 

Фото: Елена Кокорина

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