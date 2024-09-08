Общество 08.09.2024 в 11:21

Улан-удэнцы голосуют за улучшение городской среды

Отдать свой голос горожане могут вблизи всех избирательных участков
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Текст: Номер один
Улан-удэнцы голосуют за улучшение городской среды
Вблизи всех избирательных участков Улан-Удэ сегодня, 8 сентября, проходит голосование за объекты муниципального проекта «Народный бюджет».

Он был инициирован мэром Игорем Шутенковым еще в 2020 году для того, чтобы жители могли участвовать в развитии города. Улан-удэнцы сами решают, что лучше построить или благоустроить в своем микрорайроне.

На каждом избирательном участке сегодня свои мероприятия по благоустройству. Предлагаются сразу несколько вариантов: например, строительство детской площадки, ремонт дороги возле дома, установка нового арт-объекта.

- В этом году я проголосовала за благоустройство горсада. Хотелось бы, чтобы там появились площадки отдыха для детей и взрослых, а также спортивные сооружения,

- рассказала жительница Советского района Елена Зоригтуева.
С 2020 года сделано 175 проектов по итогам голосования горожан. Более 105 тысяч улан-удэнцев за это время сделали свой выбор по «Народному бюджету». В 2024 году приняли участие 47,5 тыс человек - практически в два раза больше, чем на 2023 году.

Проголосовать можно сегодня до 20:00 вблизи вашего избирательного участка по месту жительства.

Фото: Мэрия Улан-Удэ.
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мэрия улан-удэ голосование городская среда

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