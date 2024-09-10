Вопрос: «Какое наказание можно понести за оскорбление в домовых чатах?»

Юрий А.

Использование нецензурных выражений и грубых оскорблений в адрес других участников чата может быть квалифицировано как административное правонарушение по статье 5.61 КоАП РФ "Оскорбление". Штраф для граждан составляет от 1 до 3 тысяч рублей.

Важно знать, что наказание можно понести за следующие действия:

1.Клевета. За распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, может повлечь уголовную ответственность по статье 128.1 УК РФ. Наказание варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет в зависимости от тяжести последствий.

2. Угрозы. Если в сообщениях содержатся угрозы причинения вреда здоровью или жизни, это может быть расценено как уголовное преступление по статье 119 УК РФ. Максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы.

3. Разжигание межнациональной розни. Высказывания, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, расы или религии, могут подпадать под статью 282 УК РФ. Санкции очень серьезные - вплоть до 6 лет лишения свободы.

4. Распространение личной информации. Публикация в чате персональных данных других лиц без их согласия может повлечь административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ. Штрафы для граждан - от 2 до 6 тысяч рублей.