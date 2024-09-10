Общество 10.09.2024 в 09:00

Оскорбление в домовых чатах

Что грозит за это?
A- A+
Текст: Номер один
Оскорбление в домовых чатах
loon.site

Вопрос: «Какое наказание можно понести за оскорбление в домовых чатах?»

Юрий А.

Использование нецензурных выражений и грубых оскорблений в адрес других участников чата может быть квалифицировано как административное правонарушение по статье 5.61 КоАП РФ "Оскорбление". Штраф для граждан составляет от 1 до 3 тысяч рублей.

Важно знать, что наказание можно понести за следующие действия:

1.Клевета. За распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, может повлечь уголовную ответственность по статье 128.1 УК РФ. Наказание варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет в зависимости от тяжести последствий.

2. Угрозы. Если в сообщениях содержатся угрозы причинения вреда здоровью или жизни, это может быть расценено как уголовное преступление по статье 119 УК РФ. Максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы.

3. Разжигание межнациональной розни. Высказывания, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, расы или религии, могут подпадать под статью 282 УК РФ. Санкции очень серьезные - вплоть до 6 лет лишения свободы.

4. Распространение личной информации. Публикация в чате персональных данных других лиц без их согласия может повлечь административную ответственность по статье 13.11 КоАП РФ. Штрафы для граждан - от 2 до 6 тысяч рублей.

Теги
справбюро

Все новости

Лихой пьяный водитель в Бурятии устроил ДТП на встречке
10.09.2024 в 10:02
Пожилой водитель в Бурятии погиб в ДТП
10.09.2024 в 09:51
Жителям Бурятии предстоит пережить мощную магнитную бурю
10.09.2024 в 09:51
Районный суд Бурятии снял судимость с местного мошенника
10.09.2024 в 09:33
В Улан-Удэ виновник ДТП уклонялся от уплаты ущерба
10.09.2024 в 09:33
В Бурятии пропала китаянка
10.09.2024 в 09:18
Бурятию дважды тряхнуло
10.09.2024 в 09:09
Оскорбление в домовых чатах
10.09.2024 в 09:00
В Бурятии змея укусила подростка
09.09.2024 в 17:50
В Улан-Удэ выступит известный рэпер
09.09.2024 в 17:48
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
Жителям Бурятии предстоит пережить мощную магнитную бурю
Огромное облако плазмы движется к Земле со скоростью около 800 км в секунду
10.09.2024 в 09:51
Районный суд Бурятии снял судимость с местного мошенника
Своими преступлениями он нанес ущерб свыше 6 млн рублей
10.09.2024 в 09:33
В Улан-Удэ виновник ДТП уклонялся от уплаты ущерба
ОСАГО у мужчины не было, а платить пострадавшему из своего кармана он не хотел
10.09.2024 в 09:33
Сильный ветер обрушится на Бурятию
В ряде районов пройдут дожди, в горах с мокрым снегом
09.09.2024 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru