Социальная стипендия
Вопрос: «Кому положена социальная стипендия?»
Аюна Ц.
Стипендия - это не всегда поощрение за отличные оценки и другие достижения в учебе. В некоторых случаях это помощь государства тем студентам, которые особенно сильно нуждаются в поддержке.
Для получения социальной стипендии не требуются одни пятерки и четверки в зачетке. Она положена студентам, которые учатся очно на бюджете и являются:
- сиротами;
- детьми-инвалидами, инвалидами с детства, инвалидами I и II групп;
- ветеранами боевых действий;
- получившими государственную социальную помощь.
Для оформления социальной стипендии обратитесь в деканат, профком, отдел внеучебной или социальной работы - в разных вузах этим вопросом могут заниматься разные подразделения.
Возьмите с собой документы, подтверждающие ваш льготный статус, например справки, военный билет, удостоверение.
Минимальный размер социальной стипендии:
- 2227 рублей - в вузах;
- 809 рублей - в ссузах.