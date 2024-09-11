Вопрос: «Кому положена социальная стипендия?»

Аюна Ц.

Стипендия - это не всегда поощрение за отличные оценки и другие достижения в учебе. В некоторых случаях это помощь государства тем студентам, которые особенно сильно нуждаются в поддержке.

Для получения социальной стипендии не требуются одни пятерки и четверки в зачетке. Она положена студентам, которые учатся очно на бюджете и являются:

- сиротами;

- детьми-инвалидами, инвалидами с детства, инвалидами I и II групп;

- ветеранами боевых действий;

- получившими государственную социальную помощь.

Для оформления социальной стипендии обратитесь в деканат, профком, отдел внеучебной или социальной работы - в разных вузах этим вопросом могут заниматься разные подразделения.

Возьмите с собой документы, подтверждающие ваш льготный статус, например справки, военный билет, удостоверение.

Минимальный размер социальной стипендии:

- 2227 рублей - в вузах;

- 809 рублей - в ссузах.